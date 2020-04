Organizzare il frigorifero consente non solo di conservare meglio i singoli alimenti ma anche di trovarli ad un primo colpo d’occhio

Porta del frigorifero aperta e lunghi minuti a contemplare i ripiani. Quante volte vi è successo? Aprire il portellone e non trovare ciò che stavate cercando o, quantomeno, spendere diversi minuti per riuscire nell’impresa.

La cosa comporta, tra l’altro, un notevole dispendio di energie e pensare che una migliore organizzazione basterebbe per rendere il nostro frigorifero ben più efficiente.

Come converrebbe allora organizzare il cibo nel nostro frigorifero? Naturalmente un peso notevole lo avranno le corrette collocazioni dei vari alimenti, in base alle temperature necessarie e a una indispensabile separazione per evitare contaminazioni incrociate, ma ci sono poi anche piccoli stratagemmi che possiamo mettere in atto per facilitare l’accesso ai singoli alimenti.

Scopriamolo insieme.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Frigorifero: le regole d’oro per conservare al meglio i vari alimenti

Frigorifero come posizionare i cibi in modo pratico

Per organizzare al meglio uno spazio imprimo passo è sempre lo stesso: non sovraffollato.

Nel frigorifero è importante che l’aria possa circolare per mantenere la temperatura e, inoltre, non avere troppi elementi aiuta a dare a ogni cosa il giusto spazio e la giusta visibile collocazione.

Dopo di che ci sono una serie di supporti, alcuni più covenzionalialtir meno, per organizzare i diversi alimenti in modo riconoscibile e funzionale.

SULLO STESSO ARGOMENTO: 14 alimenti che non andrebbero mai conservati nel frigorifero

Contenitori trasparenti – Sono un ottimo supporto, non solo perché consentono di vedere subito il contenuto ma anche perché il coperchio garantisce di isolare gli alimenti all’interno scongiurando eventuali contaminazioni

Contenitori salvaspazio – Niente coperchio qui ma bordi alti perfetti per mettere in ordine anche lattine, confezioni in tetrapak e tutto ciò che possiamo raggruppare e tenere così a portata di mano

Portapranzo – Ideale per fare spazio sarà cuocere verdure e affini per conservarle poi con cura dentro contenitori ben sigillati che, all’occorrenza, potremo anche etichettare per renderli più fruibili.

Vassoi in cartone per uova – Tagliati su misura diventano perfetti per contenere a testa in giù bottiglie e confezioni di salsine che solitamente viaggiano sperduti nel retro dello sportello del frigorifero

Contenitori per documenti – Un’ottima idea di riciclo che consente, ponendo i contenitori in orizzontale, di utilizzarli per alloggiare vari sacchetti

Pinze da ufficio – Sono perfette non solo per chiudere le buste ma anche per appenderle ai ripiani del frigo e sfruttare così dello spazio extra.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Frigorifero e cibo, sette errori da non commettere

Un frigorifero organizzato è anche un frigorifero efficiente e voi ora sarete pronte a scoprirlo personalmente.