Cucina | 11 modi per conservare il cibo più a lungo

Cucina | Ecco 11 modi per conservare il cibo più a lungo che non conoscevi prima. Come risparmiare sulla spesa e non sprecare gli alimenti

Le domande che molte volte ci poniamo quando avanzano alimenti o comperiamo cibi in più sono: Esiste un modo per non far ammuffire le fragole? Cosa fare del pane avanzato? E dove si tiene il Parmigiano? Domande che spesso non trovano una corretta risposta solo perché non si conosce il modo migliore per conservare più a lungo gli alimenti. Ecco allora 11 dritte semplici e curiose per prolungare la vita del cibo che avete acquistato e non sprecare nulla. Un modo infallibile per prevenire sprechi inutili e risparmiare, così, sulla spesa generale. Ogni vostro dubbio, ogni vostra domanda, sarà risolta in semplici mosse. Scopriamoli subito!

11 modi per conservare il cibo più a lungo e non sprecare nulla

Siete amanti della cucina e non sapete come fare per conservare gli alimenti o gli avanzi di un pasto? Niente panico! Siete nel posto giusto al momento giusto per scoprire dei semplici e particolari trucchi da utilizzare per conservare i cibi più a lungo.

1. Come conservare più a lungo il Pane

Uno degli alimenti che spesso, più degli altri, viene buttato via perché non si conosce il metodo giusto per conservarlo. Basta sprechi di cibo e soldi, ecco come conservare il pane più a lungo. Il pane fresco, per non essere sprecato e consumato più a lungo trova diversi modi per gustarlo di più. Uno di questi è congelarlo in bustine di plastica, diviso in fette (se volete) in modo da scongelare all’occorrenza il quantitativo da consumare.

Un altro modo per conservare il pane più a lungo è quello di avvolgerlo in un canovaccio di cotone. Togliere il pane dalla classica busta di carta (quella che normalmente vi danno in panetteria) e conservarlo in un luogo a riparo da fonti di calore in un canovaccio di cotone traspirante. In questo modo il vostro pane rimarrà morbido molto più a lungo.

Un altro metodo per conservare il pane più a lungo e se vogliamo conservarlo per 2 o 3 giorni, è quello di avvolgerlo prima in un sacchetto di carta per assorbirne l’umidità, dopodiché riporlo in quello di plastica che lo riparerà dall’aria.

2. Come conservare più a lungo lo Zenzero

Lo zenzero, come sappiamo, è una radice molto utile alla salute dell’organismo. Ma come conservarlo al meglio? Tenute in freezer, le radici di zenzero saranno più facili da grattugiare e pelare al momento opportuno, perché meno fibrose di quando lo zenzero è fresco. Unico inconveniente: una volta congelate, saranno difficili da tagliare. Se dovete farlo, meglio dividerle in pezzi prima di riporle in congelatore.

Un’altra possibilità è quella di pelare la radice di zenzero con un pelapatate, macinarla o frullarla e conservarla con un poco d’olio in un barattolo ermetico che viene poi messo in frigorifero o un altro luogo fresco.

Il metodo però più semplice prevede che la radice venga avvolta in carta da cucina oppure in un sacchetto del pane, inserita in una busta di plastica e poi messa in frigorifero. Quando vi serve, tagliatene solo il quantitativo che intendete usare e ricoprite la parte esposta al taglio. Lo zenzero si conserva in questo modo per qualche settimana, se non addirittura mesi, basta avere l’accortezza di cambiare ogni tanto la carta quando si inumidisce eccessivamente per via del succo che la radice rilascia.

3. Come conservare più a lungo i funghi

Innanzitutto, assicuratevi sempre di comprare funghi freschi. Per questo motivo, la prima cosa da fare è guardarne l’aspetto e preferire i funghi più sodi, mentre vanno scartati quelli fradici, viscidi o con evidenti segni di muffa, larve o fermentazione. È bene evitare anche quelli che presentano gambi secchi e squamati.

I funghi sono ingredienti molto deperibili e, per questo motivo, vanno puliti solo al momento dell’uso: prima si eliminano il piede e la parte più terrosa del gambo (in genere il gambo si utilizza, ma non per tutte le varietà), poi si procede alla pulizia vera e propria che non deve avvenire in acqua perché i funghi la assorbono. Meglio strofinarli quindi con la carta da cucina oppure con uno strofinaccio, in modo da eliminare ogni traccia di terra.

In Frigo

I funghi vanno conservati in una busta di carta e riposti in frigo oppure in un luogo fresco e asciutto. Non pensate minimamente di conservarli in un sacchetto di plastica perché quest’ultima li fa ammuffire e inumidire.

Essiccati

I funghi porcini possono essere anche essiccati. Un metodo, questo, che permette di conservare più a lungo il fungo. Dopo la pulizia, tagliate il fungo a fettine sottili che dovrete poi disporre ben distanziate tra loro su griglie o tavole di legno. Scegliete luoghi moderatamente caldi, soleggiati e ventilati in modo da favorire la corretta essiccazione. Ricordatevi di girare di tanto in tanto le fettine, soprattutto se il fungo è leggermente umido o l’ambiente non è fresco e asciutto.

La procedura può richiedere quindi anche diversi giorni e sarà conclusa quando i funghi saranno perfettamente asciutti all’interno. Per farlo è sufficiente spezzarne uno e toccarlo per valutare lo stato di umidità.

Congelati

Per il congelamento, sono adatti i funghi champignon e tutte le varietà di funghi coltivati: evitate però di congelare il prodotto crudo perché, una volta tolto dal freezer, perderebbe molta acqua e rimarrebbe molliccio.

4. Come conservare più a lungo il Formaggio

Per quanto riguarda i formaggi, cercate di comprarli a piccole dosi, mano a mano che vi servono, evitando scorte eccessive che ammuffiranno facilmente. Avvolgeteli nella carta oleata di confezionamento, separati per tipo, e riponeteli nella parte del frigo più adatta a prevenire essiccazione, eccesso di calore o di freddo.

I formaggi stagionati andrebbero tenuti a una temperatura di 10-12 °C (nello scomparto più alto), quelli freschi, a 2-4 °C (nella parte bassa del frigo). Ma tutti avranno un sapore migliore se.

Mentre, per ciò che riguarda i formaggi stagionati come il parmigiano, una volta aperta la confezione, il parmigiano va conservato in frigo a una temperatura di 4-8 °C, possibilmente al riparo da cibi particolarmente odorosi (la parte grassa del formaggio tenderà ad assorbire gli odori). Lo si può lasciare avvolto in una pellicola per alimenti, controllando che il frigo non sia eccessivamente ventilato e mantenga il giusto grado di umidità, ma per una conservazione migliore sono più indicati la carta o la stoffa.

In generale i nemici del formaggio sono l’essiccamento, la mancanza d’aria, l’eccesso di freddo (che ne blocca le qualità organolettiche) e l’eccesso di calore (che ne facilita la fermentazione). Il formaggio non deve mai essere conservato nel congelatore, poiché la successiva decongelazione altererà la struttura della pasta e ne comprometterà le caratteristiche gustative e olfattive.

Lo scomparto ideale per la conservazione di piccole quantità di formaggio è il cassetto delle verdure. Per gustarne appieno il sapore, un’ora o mezz’ora prima di essere consumato, il formaggio deve essere tolto dal frigorifero, scartato e ossigenato. Affinché il formaggio in tavola possa esprimere appieno le sue caratteristiche organolettiche, la temperatura di degustazione dovrebbe aggirarsi intorno ai 16 °C.

La Mozzarella è un prodotto naturale, quindi, di norma, non contiene conservanti. Per conservarla al meglio, va lasciata immersa nel suo liquido di governo anche quando è aperta. Mentre il Gorgonzola è un alimento “vivo”, in continua maturazione. Per questo il primo consiglio è di acquistarne piccole quantità, da consumare in breve tempo. Per conservarlo, comunque, mantenetelo nell’apposita vaschetta salva sapore, oppure avvolgetelo in fogli di alluminio.

5. Come conservare più a lungo il Pesce

Per mantenere intatta la loro freschezza, devi stare molto attento a come conservi il pesce. È vero che il pesce e i frutti di mare appena pescati dovrebbero finire subito in padella, ma a volte non si può fare a meno di conservarli per qualche giorno prima di cucinarli.

Così come la carne, il pesce deve essere riposto nella parte più fredda del frigo (in genere il comparto più basso). Dopo averlo eviscerato e lavato, sistematelo negli appositi sacchetti da frigorifero e consumatelo entro 24 ore. Altrimenti, meglio congelarlo. In questo caso, i sacchetti gelo vanno benissimo, ma ancora meglio è il confezionamento sotto vuoto. Sulla confezione devi scrivere la data del congelamento, il tipo di pesce, il peso e l’utilizzo previsto.

N.B.: il pesce non deve essere tenuto nel congelatore per più di 6-12 mesi (a seconda del tenore di grassi, che possono irrancidire con il tempo).

Spesso la temperatura dei frigoriferi tradizionali è troppo alta per il pesce e i frutti di mare, che devono essere conservati da -2 °C a 0 °C. Perciò, in un frigorifero tradizionale il pesce fresco si conserva per un giorno solo. Naturalmente, puoi abbassare la temperatura del frigo, che però diventerebbe troppo freddo per la maggior parte degli altri alimenti. La cosa migliore è mettere il pesce in un recipiente pieno di cubetti di ghiaccio e chiuderlo con un coperchio. In questo modo il pesce si conserva per uno o due giorni in più.

Tutto diventa più semplice se hai un frigo BioFresh. La temperatura nei cassetti BioFresh è di circa 0 °C e quindi il pesce si conserva per due giorni invece di uno.

6. Come conservare più a lungo la Verdura

Se decidete di lavare prima le verdure, assicuratevi sempre di asciugarle bene. Con foglie di prezzemolo, coriandolo e spinaci utilizzate prima uno scola-insalata e poi riponeteli in frigo avvolti in della carta assorbente, da ricambiare ogni due giorni.

Per mantenere i colori vivaci e le fibre fresche utilizzate sacchetti di plastica multistrato. Infatti in un ambiente né troppo umido né asciutto (come il frigo) le verdure continueranno a rilasciare acqua e vapori. Occorre quindi tenere la busta di plastica in parte aperta o bucarla in modo che l’umidità non rimanga intrappolata. Si possono usare più volte le stesse buste, lavandole e poi asciugandole dopo ogni utilizzo.

Se invece utilizzate dei contenitori in plastica, foderateli con carta assorbente.

Ogni scomparto del frigo ha una temperatura diversa: il cassetto in basso è più umido, quindi adatto a frutta e verdura, ma anche per riporre broccoli, cavolfiori, sedano, fagioli verdi e verdure a foglia. Invece nei ripiani superiori, più freddi, si consiglia di mettere cetrioli, peperoni e zucchine e verdure sensibili alla temperatura.

7. Come conservare più a lungo gli Asparagi

Per mantenere gli asparagi freschi e croccanti più a lungo vanno tenuti come i fiori: tagliate di un centimetro i gambi, e riponete l’intero “mazzo” in un vaso pieno d’acqua fresca. Non togliere l’elastico che li tiene uniti. Generalmente gli asparagi vengono venduti a mazzetti e tenuti insieme con un elastico in gomma. Così legati rimarranno in verticale più facilmente, per preservarne la freschezza, quindi non togliere l’elastico fino al momento di cuocerli.

Così come sono potete metterli in frigorifero, magari coperti da una busta di plastica. Cambiate l’acqua quando quella del vaso vi sembra un po’ torbida. Così dureranno per circa una settimana (anche se naturalmente, è sempre meglio mangiarli freschi).

Se il frigorifero è pieno e vuoi risparmiare spazio, puoi usare un sacchetto di plastica robusto. In ogni caso versa circa un centimetro d’acqua nel recipiente, dev’essere sufficiente per sommergere le estremità inferiori degli asparagi. Non c’è bisogno di riempire il recipiente fino in cima, è sufficiente una quantità d’acqua che consenta di mantenere gli asparagi umidi.

Un altro sistema adatto consiste nell’inzuppare un tovagliolo di carta con l’acqua e avvolgerlo intorno alle estremità tagliate degli asparagi. In questo caso dovrai sostituire il tovagliolo ogni 2-3 giorni o quando si sarà asciugato.

8. Come conservare più a lungo le Banane

Le banane fanno parte dei cosiddetti “frutti climaterici”: frutti, cioè, che continuano a maturare anche dopo essere stati staccati dalla pianta e che nella fase finale della maturazione aumentano la produzione di etilene. In un’ora un chilo di banane lasciato a una temperatura di 15 °C produce 5 microlitri di etilene, e ne bastano pochi microgrammi per accelerare il processo di annerimento dei frutti.

Avvolgendo un po’ di pellicola intorno al picciolo si eviterà al gas di diffondersi, facendo maturare prematuramente anche il resto del frutto. Anche conservare le banane separatamente l’una dall’altra e non in un unico casco può prolungare la loro vita.

Non conservare mai le banane nei sacchetti di plastica, che trattengono troppa umidità e potrebbero far marcire il frutto.

Se vuoi che le banane si maturino in fretta perché troppo verdi, conservale in un sacchetto di carta marrone per accelerare il processo di maturazione. Aggiungi una mela o un pomodoro al sacchetto per far maturare la banana in meno di un giorno.

Se hai tagliato una banana a fette, per conservarla in frigorifero o per una deliziosa macedonia, dovresti coprire le fette con qualche goccia di succo di limone, succo di ananas o aceto, per mantenerle fresche più a lungo.

Tieni le banane nel cassetto dei prodotti freschi del tuo frigorifero quando sono completamente mature. La refrigerazione rallenta molto il processo di maturazione, ma non lo ferma del tutto. La buccia continuerà a diventare marrone, ma il frutto rimarrà fresco e duro per 1 o 2 settimane.

Se vuoi congelare le banane, devi prima sbucciarle. Conservane il più possibile in un sacchetto ermetico o in contenitore di plastica nel congelatore. Nota: se conserverai le banane con la buccia, sarà impossibile sbucciarle una volta congelate. E una volta scongelate, diventeranno una soluzione appiccicosa.

9. Come conservare più a lungo le fragole

Le fragole? Ecco un consiglio per evitare di buttarne in pattumiera interi cestini. Preparate in un’insalatiera una soluzione con 10 parti d’acqua e una di aceto bianco o di mele. Tuffateci le fragole, mescolate qualche volta, scolate e risciacquate. L’aceto eliminerà batteri e muffe, e la frutta durerà quasi due settimane (senza sapere di aceto, poiché la soluzione è molto diluita).

Ma prima di fare questo, dopo che avete acquistato delle fragole è buona abitudine toglierle dalla vaschetta di plastica in cui sono riposte. Queste vaschette infatti tendono a far arieggiare poco le fragole, che si trovano ammassate una sull’altra; inoltre, se ci avete fatto caso, nella parte superiore della vaschetta si trovano sempre le fragole più grosse e belle, mentre sul fondo troviamo fragole piccoline e molto spesso marce perché schiacciate dal peso delle altre fragole maggiori e con poca aria a loro disposizione.