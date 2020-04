Maurizio Costanzo, ai microfoni del Corriere della Sera, racconta la sua quarantena con Maria De Filippi svelando cosa gli manca di più.

Maurizio Costanzo, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera, racconta la sua quarantena con Maria De Filippi. Il giornalista e conduttore ha così svelato di non sentire la mancanza della vita mondana, ma dei pranzi domenicali con figli e nipoti che, ora, sente solo telefonicamente.

Maurizio Costanzo e la quarantena con Maria De Filippi: “mai stato un tipo mondano. Mi mancano i pranzi con figli e nipoti”

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi che ha concluso l’impegno con il serale di Amici 2020 vinto da Gaia Gozzi, stanno trascorrendo la quarantena a casa come tutti gli italiani, uscendo solo per andare a lavoro. Il giornalista, infatti, si reca nel suo studio tre volte a settimana per registrare le puntate di Strada facendo, che va in onda su Isoradio dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 12. Inoltre continua a curare le sue rubriche su Libero e Il Tempo.

Costanzo confessa di non essere in difficoltà dalla necessità che ci sarà anche a Pasqua e Pasquetta di dover stare a casa dal momento che è sempre stato poco mondano.

“Devo ammettere che non sono mai stato un tipo mondano. Poi ho sposato Maria, un’altra casalinga… Io e lei siamo marito e moglie da quasi venticinque anni e prima siamo stati insieme altri tre. In tutto questo tempo non abbiamo mai frequentato salotti o fatto cene a lume di candela fuori di casa”, ha confessato Costanzo.

Costanzo, infine, svela che gli manca di più trascorrere il tempo con i figli e i nipoti.

“Eh, quello mi dispiace molto. È una delle cose che mi dispiace di più. Aspetto che si allentino le misure di sicurezza per ripristinare un po’ di vecchie abitudini. Ormai temo ai primi di maggio“, ha detto svelando di sentire i figli e i nipoti al telefono.