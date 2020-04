Quarantena | Maurizio Costanzo e Maria De Filippi “separati in casa”

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi in quarantena stanno rispettando regole severissime: è una misura strettamente necessaria.

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi stanno trascorrendo il periodo della quarantena nella loro casa di Roma.

Differentemente da molte altre coppie però, i due devono rispettare delle regole molto severe per evitare il rischio di contagio da Coronavirus.

Queste precauzioni, che molte altre persone non hanno bisogno di prendere, si rendono necessarie a causa di diversi fattori, primo tra tutti la decisione di Mediaset di continuare normalmente (anche se con pesanti variazioni) la messa in onda dei programmi di Maria.

Ecco come sta vivendo la quarantena una delle coppie più affiatate e longeve della televisione italiana.

Maurizio Costanzo e Maria in quarantena? “Distanti ma uniti”

Maurizio Costanzo non è più un giovanotto: 81 anni e qualche piccolo acciacco dovuto all’età, il giornalista gode comunque di ottima salute. Nonostante questo rientra nelle cosiddette fasce a rischio durante la pandemia di Coronavirus contro cui il nostro Paese sta combattendo in questo periodo.

Proprio data la delicatezza della situazione Maria De Filippi si è resa conto è necessario prendere ogni precauzione possibile per limitare tutte le possibili occasioni di contagio, magari facendo qualche sacrificio in più rispetto alla stragrande maggioranza delle coppie e delle famiglie italiane che stanno trascorrendo insieme la quarantena.

È stata proprio Maria a spiegare la situazione al Corriere della Sera in una lunga intervista rilasciata nelle scorse ore: lei e Maurizio Costanzo stanno continuando a convivere ma hanno deciso di mantenere anche in casa le distanze di sicurezza.

Per fare un esempio, mangiano allo stesso tavolo ma rimanendo distanti più di un metro, non siedono assieme sul divano e così via.

Queste precauzioni si sono rese necessarie perché Maria De Filippi sta continuando a lavorare ai suoi programmi: Amici è uno dei pochissimi show di intrattenimento che Mediaset ha deciso di non sospendere durante il periodo dell’epidemia.

Anche prendendo tutte le precauzioni del caso (in Mediaset gli standard sono severissimi, come ha spiegato anche Gerry Scotti) Maria entra comunque costantemente in contatto con altre persone, esponendosi a molti più rischi rispetto a una persona che si limita a osservare la quarantena senza nemmeno andare a lavorare.

Le misure di precauzione continuano anche in casa, dove Maria ha spiegato che si fa un ampio uso di disinfettanti: “A casa tutto è disinfettato con l’alcool, all’ingresso c’è l’Amuchina”.

Condurre con il Coronavirus: l’esperienza di Maria

Sono in molti i conduttori che stanno parlando in questo periodo di quanto sia difficile e straniante lavorare in uno studio senza pubblico oppure avere a che fare con lo staff tecnico della trasmissione mentre tutti indossano mascherine e protezioni di vario tipo.

La stessa Maria ha spiegato che accettare di continuare a condurre Amici è stata una decisione difficile ma, alla fine, Piersilvio Berlusconi è riuscito a convincerla del fatto che gli italiani, in questo momento di enorme difficoltà collettiva, hanno bisogno non solo di informazione ma anche di divertimento e intrattenimento.

Per quanto riguarda il futuro, le incertezze sembrano essere infinite: C’è Posta Per Te potrà continuare con la solita formula dopo la quarantena? Tolta la busta le persone potranno riabbracciarsi? “Ora non lo so. Ma so che la TV deve corrispondere a quello che succede fuori” ha risposto Maria, prendendo con estrema serietà il proprio ruolo di personaggio pubblico e di intrattenitrice in questo momento storico.

“La TV che faccio io ha sempre rispecchiato la realtà, e quindi dovremo rimodularci: bisognerà dare più importanza alle parole e meno ai comportamenti, quello che diremo dovrà corrispondere ai sentimenti che manifestiamo” ha concluso Maria.

