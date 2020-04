Belen Rodriguez | Quarantena al sole, lo scatto in balcone del marito

Belen Rodriguez prende il sole in balcone e conquista le simpatie di tutto il vicinato. La quotidianità in quarantena della celebre argentina e suo marito, il ballerino Stefano De Martino, raccontata a “Domenica In”.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, il loro amore è saldo anche in quarantena. Stare parecchio tempo l’uno accanto all’altra, in queste settimane difficili per il Paese, è tutt’altro che un sacrificio. La coppia, ormai, ha ritrovato l’amore da parecchio tempo dopo un periodo medio-lungo di separazione. Ognuno, dopo aver vissuto le proprie esperienze, è tornato dall’altro per riprendere da dove erano rimasti.

Uniti, di nuovo, per e con Santiago: il figlio, primogenito, frutto del loro amore. “Stiamo lavorando per dargli un fratellino o una sorellina”, ha rivelato Belen pochi giorni fa. Certamente il tempo per provarci in quarantena non manca, anzi dedicarsi ad allargare la famiglia potrebbe rivelarsi persino costruttivo e soddisfacente. Lo sottolinea, a suo modo, anche Stefano De Martino che non perde occasione per ribadire quanto sia fortunato ad avere vicino una donna tanto desiderabile quanto passionale come la showgirl argentina, conduttrice di Tu sì Que Vales e modella del proprio brand di intimo “Me Fui”.

Stefano De Martino, la battuta su Belen a Domenica In: “Con lei i vicini sono contenti”

“Sta prendendo il sole, per la gioia di tutto il vicinato”, commenta il marito ballerino, imbeccato da Mara Venier a “Domenica In”. Allora la conduttrice del programma ha chiesto a De Martino, oramai volto Rai dopo il successo di “Stasera Tutto è Possibile”, di fare una foto alla Rodriguez per mostrarla ai telespettatori che hanno assistito al collegamento con la residenza della coppia. “Poi ti faccio vedere – per chiarezza maggiore – anche i volti del vicinato”, ha risposto De Martino dopo aver mostrato lo scatto a favore di telecamera. Ormai i programmi televisivi vanno avanti a distanza, ma c’è sempre tempo per meravigliarsi della bellezza cristallina che contraddistingue la showgirl di Buenos Aires.

Infatti, la reazione – sia a casa che in studio dalla Venier – è stata di meraviglia: sicuramente la loro quarantena sarà molto più piacevole rispetto a quella della maggior parte degli italiani, sia perchè la passeranno facendo l’attività migliore del mondo: concepire una nuova creatura, e sia perchè potranno riscoprire quel tipo di passione che non ha mai smesso di pulsare fra i due. Con buona pace di Santiago e del vicinato che già condivide l’onore e l’onere di avere dirimpettai di un simile lignaggio per cui anche prendere il sole diviene un evento da copertina. Figuriamoci fare un figlio.

