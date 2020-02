Belen Rodriguez | La modella argentina in bikini infiamma Instagram – FOTO

Belen Rodriguez pubblicizza, insieme alla sorella, i nuovi modelli della linea di bikini gestita da entrambe. Le foto della showgirl argentina incantano i fan su Instagram.

Riprendono gli impegni professionali per Belen Rodriguez, in attesa di rivederla dietro al bancone di “Tu sì che Vales”, la modella e conduttrice argentina collabora con vari brand e prodotti di moda. Nello specifico capi di abbigliamento e accessori per la cura della bellezza e dell’aspetto fisico.

Leggi anche –> Vincenzo Montella | L’aeroplanino scrive a Edin Dzeko: “Sei in famiglia”

Contemporaneamente, tanta palestra, qualche ora di dizione e il tempo che rimane fra spot, pubblicità e pubbliche relazioni lo dedica al piccolo Santiago. Intanto, però, porta avanti anche i suoi progetti imprenditoriali. Con la sorella Cecilia ha, infatti, una linea di bikini e intimo che prende il nome di “Me Fui”. Alla base di tutto c’è la semplicità dei contenuti, colori accesi e modelli particolari per far scaturire la bellezza e femminilità presenti in ciascuna donna. Certo, dal suo punto di vista, è più facile: Belen e Cecilia Rodriguez hanno fatto del proprio corpo un tempio – per così dire – se ne prendono cura minuziosamente e con tutti gli scrupoli necessari: gli effetti si vedono anche a livello estetico. Li notano soprattutto i fan quando, per pubblicizzare il marchio e la società di intimo, le due fondatrici e testimonial procedono a pubblicare degli scatti mozzafiato che invogliano la clientela ad acquistare i capi disponibili.

Belen Rodriguez mostra i nuovi bikini della sua linea: il risultato è strabiliante

Per avere lo stesso effetto di Belen, però, occorrono tante altre accortezze che la showgirl sottolinea nelle stories di Instagram: una bellezza come la sua e quella della sorella non si improvvisa, serve cura e allenamento, infatti – oltre alle foto che incantano i fan – la conduttrice e influencer di Buenos Aires rende noti anche gli esercizi che lei fa insieme alla sorella o singolarmente. Il training è alla base di tutto, il resto lo fa la valorizzazione del proprio personale con gli accessori giusti. Come, appunto, i bikini.

Leggi anche –> Magalli tende la mano ad Adriana Volpe – VIDEO

Il risultato è da applausi, non c’è spot migliore per veicolare la costanza e l’orgoglio nel vedere ripagati i propri sforzi: persino dietro uno stacco di coscia si celano sacrifici impalpabili, che l’argentina spiattella in Rete per far capire quanto tutto quel che luccica non sia oro. Tranne quando finisce in copertina.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@belenrodriguezreal) in data: 24 Feb 2020 alle ore 11:20 PST

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google news, per restare sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI