Piero Chiambretti, dopo essere stato dimesso dall’ospedale dove è stato ricoverato per coronavirus, ricorda mamma Felicita sui social.

Piero Chiambretti ricorda la madre Felicita, scomparsa poche settimane fa, con un struggente post su Instagram. Il conduttore, dopo aver dedicato un messaggio a medici ed infermieri che stanno combattendo in prima linea contro il coronavirus, ha condiviso una foto in cui è con la mamma accompagnando l’immagina da poche, ma struggenti parole.

Piero Chiambretti ricorda la madre Felicita: “le mamme non dovrebbero morire”

E’ un grande dolore quello che ha colpito Piero Chiambretti che, nelle scorse settimane, ha perso la madre Felicita, morta dopo essere stata contagiata dal coronavirus. A risultare positivo era stato lo stesso conduttore che, dopo essere stato dimesso, ha raccontato quanto accaduto.

Sul suo profilo Instagram, Chiambretti ha pubblicato una foto di mamma Felicita scattata qualche anno fa scrivendo delle parole con cui ha espresso il vuoto e il dolore che la sua scomparsa gli hanno provocato. “Le mamme non dovrebbero morire mai perché danno la vita”, ha scritto il conduttore de La Repubblica delle Donne.

Tantissimi i fans e gli amici che hanno incoraggiato il conduttore a non mollare. “Le mamme vivono per sempre”, ha scritto l’ex gieffina Ambra Lombardo. E ancora: “Anche quando vanno in cielo restano sempre accanto a noi”, “Un grande abbraccio, tanta gente ti è vicina”, “Ciao Piero, sei il migliore. Forza e coraggio”, “Piero così ci fai piangere tutti. Pensa che Mamma non vorrebbe vederti triste. Lo so sembra una frase fatta ma è così. Ti ha dato e dedicato tutta la sua vita e credimi vuol continuare a vederti sorridere. Un abbraccio grande. Coraggio. Ti sono vicino”.

Visualizza questo post su Instagram Le mamme non dovrebbero morire mai perché danno la vita. Un post condiviso da PIERO CHIAMBRETTI (@pierochiambretti) in data: 5 Apr 2020 alle ore 2:14 PDT

A perdere la mamma per il coronavirus è stata anche Fiordaliso che ha raccontato il suo grande dolore ai microfoni di Non è la D’Urso non trattenendo le lacrime.