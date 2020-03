Scopriamo 3 ricette facili e veloci, da preparare a casa con la polenta, un cibo molto amato e apprezzato da tanti. Diverse idee da portare a tavola. La polenta è un alimento molto apprezzato e conosciuto da tutti, un vero e proprio pilastro della tradizione culinaria italiana. La polenta si presta alla preparazione di diversi piatti dagli antipasti ai secondi piatti, si può smaltire anche il giorno dopo, perchè si presta benissimo. Il piatto più conosciuto è la polenta fritta ideale per recuperare la polenta avanzata del giorno prima, ma scopriamo quindi 3 ricette da preparare con la polenta.

Frittelle di polenta

Le frittelle di polenta sono un finger food a cui nessuno riesce a resistere, si prepara facilmente e con ingredienti semplici, si presta a diverse varianti. Potete sostituire il formaggio con della scamorza affumicata o della provola, che lasciate asciugare bene in frigo prima della preparazione.

Un antipasto sfizioso che potete servire quando volete organizzare una cena a buffet, magari accompagnando dei crocchè di patate e involtini di pasta sfoglia. Scopriamo gli ingredienti e la preparazione.

Ingredienti per 6 persone

150 g di polenta

1 cucchiaio di farina

pane grattugiato q.b.

2 tuorli

1 bicchiere di latte

50 g di parmigiano reggiano

2 uova

150 g di gruyere

olio di semi di arachide q.b.

Preparazione

Per preparare questa sfiziosa ricetta, iniziamo a cucinare la polenta, in una pentola dai bordi alti, fate bollire circa 2 litri di acqua, poi aggiungete il sale, un cucchiaio di olio extravergine di oliva, girate con un cucchiaio, poi versate lentamente la farina di mais. Adesso mescolate con una frusta a mano, così da evitare la formazione dei grumi, fate cuocere per circa un’ora a fiamma bassa, facendo attenzione che non si attacchi al fondo. Trascorso il tempo, versatela su un tagliere di legno e lasciatela raffreddare, poi la tagliate a dadini con un coltello a lama liscia

In una pentola, aggiungete la Gruyère e il parmigiano reggiano grattugiato, poi la farina, il latte e i tuorli, fate bollire per 5 minuti e aggiungete la polenta a dadini e lasciate cuocere, mescolando sempre. Non appena otterrete un composto omogeneo, stendete il composto sul piano da lavoro e lo lasciate indurire. Ricavate dei dischetti con uno stampino rotondo, passate i dischetti in un piatto con le uova e poi nel pangrattato. Mettete l’olio per freiggere in una padella con olio di semi di arachidi, quando sarà bene caldo, immergete le frittelle di polenta e lasciate cuocere ad ambo i lati. Toglietele con una schiumarola, lasciate asciugare l’olio in eccesso su un piatto con carta assorbente, poi servite su un piatto da portata.

Polenta fritta con pomodorini

La polenta fritta con pomodorini è un piatto davvero gustoso e di semplice preparazione, inoltre occorrono pochissimi ingredienti. Il risultato è garantito, potete prepararlo quando avete ospiti a cena, come antipasto sfizioso. Scopriamo come realizzare questa semplice ricetta.

Ingredienti per 4 persone

350 g farina di mais

40 pomodorini pachino

1 cucchiaio scarso di origano secco

q.b. burro

q.b. sale e pepe

5 foglie di basilico

q.b. olio extra vergine di oliva

Preparazione Per preparare questa ricetta molto gustosa, iniziate a cuocere la polenta, seguendo le indicazioni riportate sulla confezione, poi dopo averla cotta, la stendete su un piano da lavoro, la livellate bene con una spatola. Dovrà avere uno spessore di circa 1 cm, poi fatela raffreddare e formate formando delle strisce rettangolari di media grandezza. Nel frattempo, in una ciotola, mettete i pomodori pachino e condite con il sale, il pepe,l’olio extra vergine e l’origano e tenete da parte.

In una padella ampia antiaderente riscaldare un pò di olio e un pò di burro, adagiate le fettine di polenta e fate in modo che si formi una crosticina in superficie. Trasferire su un piatto da portata la polenta e condite con i pomodori e qualche foglia di basilico e gustaste.

Polenta con ragù di funghi e carne

La polenta con ragù di funghi e carne è un secondo piatto completo e ricco, si prepara facilmente, perfetto da gustare con dei crostini di pane, accompagnati da un calice di vino rosso. E’ un piatti molto particolare che rilascia un profumo ed un sapore deciso, potete prepararlo a pranzo o per una cena completa. Scopriamo gli ingredienti e la preparazione.

Ingredienti per 6 persone

500 g Farina di mais bramata

2 l Acqua

1 cucchiaio Sale grosso

3 cucchiai Olio extravergine d’oliva Per il ragù di funghi 300 g Funghi porcini freschi

300 g Carne bovina macinata

3 cucchiai Prezzemolo tritato

1 spicchio Aglio

1 Peperoncino

250 ml Salsa di pomodoro

5 cucchiai Olio extravergine d’oliva

q.b. Sale Preparazione Per preparare questo secondo piatto, iniziamo a preparare la polenta, utilizzate uno spargifiamma e mettete a bollire in una pentola, circa due litri di acqua, quando bollirà, aggiungete il sale. Togliete e tenete da parte in una ciotola, 2 mestoli di acqua bollente, poi aggiungete l'olio e versate la farina piano piano. Girate con una frusta in modo che non si formino i grumi, il tempo impiegato è di circa un'ora. Nel frattempo preparate il ragù di funghi, con uno spremi aglio, riducete l'aglio in pezzi piccoli, poi trasferitelo in una pentola con l'olio, il prezzemolo ed il peperoncino, e fate rosolare. Pulite i funghi porcini con un panno umido, poi eliminate le radichette e tagliate la punta del gambo, raschiate delicatamente quest'ultimo utilizzando un coltellino. In questo modo eliminate tutti i residui di terra, pulite con un panno umido. Tagliate i funghi a pezzetti piccolissimi, trasferiteli nella padella con aglio e olio, fateli rosolare, aggiungete la carne tritata e mescolate con cura con un cucchiaio di legno. Quando si seccherà il tutto, aggiungete la salsa di pomodoro e mescolate bene, aggiungete il sale, e fate cuocere a fiamma bassa. Coprite con il coperchio e fate cuocere per circa 40 minuti, ma mescolate sempre, in modo che il sugo non si attacchi sul fondo. Terminata la cottura, trasferite la polenta in ciotoline, aggiungete il ragù di funghi e servite.