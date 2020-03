5 cibi che diventano tossici se assunti insieme alla Cola

Bere la Cola e mangiare contemporaneamente questi cibi è molto pericoloso per la salute. Questi 5 cibi assunti insieme alla Cola potrebbero essere mortali.

La Cola è una delle bevande zuccherate più presenti sulle nostre tavole. Queste bevande ipercaloriche contribuiscono enormemente a sviluppare alcune patologie come l’obesità, la carie e il diabete di tipo 2, basti pensare che una sola lattina, 33 cl, contiene circa 10 cucchiai di zucchero. Nonostante gli effetti nocivi della Cola sull’organismo siano ormai noti, milioni di persone continuano a consumarla quotidianamente.

Come se ciò non bastasse inconsciamente tendiamo ad assumerla in concomitanza ad alcuni tipi di alimenti che possono causare effetti molto devastanti. Scopri di quali cibi stiamo parlando e perchè evitare di assumerli contemporaneamente alla Cola.

Sullo stesso argomento >>>> Video esperimento: Coca cola -Mentos -Preservativo. Ecco cosa succede!

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

5 tipi di cibo che sono mortali se li combini con la Cola

La Cola ha un gusto inconfondibile, bevanda adorata da grandi e piccoli il web suggerisce di berla per ottenere diversi benefici:

1/la caffeina presente nella Cola sarebbe uno stimolante utile per contrastare l’emicrania poichè consentirebbe di allargare i vasi sanguigni e rafforzare l’effetto degli antidolorifici.

2/Essendo una bevanda ad alto contenuto di zucchero si consiglia di berla in caso di calo di zucchero nel sangue

3/si consiglia la Cola degassata per ottenere sollievo in caso di influenza gastrica.

Navigando in rete si trovano una moltitudine di informazioni su questa bevanda, soprattutto i 5 alimenti con i quali non bisognerebbe mai associarla, ovvero:

1. Caramella alla menta



Il web pulula di video che mostrano che se si butta un pacchetto delle note caramelle Mentos in una bottiglia da 2 litri di Cola si assiste all’esplosione della bottiglia. Ciò accadrebbe perché la superficie ruvida delle caramelle spezzerebbe l’attrazione tra le molecole d’acqua presenti nella Cola, lasciando uno spazio in cui si formano bolle di anidride carbonica. Bere Cola ti fa ingerire gas pressurizzato che forma la carbonatazione. Il tuo stomaco non esploderà in aria se mangi contemporaneamente una caramella, ma potresti provare un dolore veramente orribile.

2. Caffè

Il caffè è un’altra bevanda molto nota e diffusa a livello mondiale soprattutto per le sue proprietà stimolanti ed eccitanti.Cosa succede se il caffè e la Cola vengono bevuti contemporaneamente? Sia le bibite contenenti caffeina che il caffè possono esacerbare la disidratazione. La quantità di zucchero contenuto nella cola può sopprimere il sistema immunitario del 30% per 3-4 ore. Inoltre può aggravare l’ipoglicemia, nonché il rischio di diabete. Mescolare le bevande e berle contemporaneamente viene vivamente sconsigliato poiché le loro proprietà possono aumentare notevolmente il livello di acidità nello stomaco. L’assunzione consigliata di caffeina si aggira intorno ad una tazza al giorno.

Ti potrebbe interessare anche >>> Scopri perché corri in bagno dopo aver bevuto una tazza di caffè

3. Latte

Combinare queste due bevande in un breve intervallo di tempo non è affatto raccomandato. L’acidità della Cola fa coagulare il latte. Si tratta di una reazione chimica, la caseina del latte si separa dal siero diventando ua sostanza giallina e densa, all’incirca ci vuole un’ora affinchè si formi questa sostanza nello stomaco.

4. Salsa piccante

La sostanza che rende le salse piccanti si chiama capsaicina ed è a base di olio. La cola è composta da acqua e non può assorbire questa sostanza, quindi si separano. L’ingestione degli ingredienti piccanti aumentano la temperatura corporea, ma le bibite come la cola, a contatto con le alte temperature, si trasformano in acido solforico, quindi maggiore aciditàdi stomaco.

5. Panettone

Una singola lattina di Cola contiene in totale 39 grammi di zucchero, il che equivale a quasi 10 cucchiaini. Tuttavia, se leggiamo l’elenco degli ingredienti, non troveremo chiaramente elencato lo zucchero. Perché? In molti paesi, lo zucchero viene sostituito con sciroppo di mais ad alto contenuto di fruttosio, che è un’alternativa economica. Se beviamo una cola mentre ci gustiamo un panettone potremmo avere un picco di zuccheri nel sangue, con vertigini e disorientamento o nei casi più gravi arresto cardiaco.

6. Il contributo ad un aumento di peso

Una lattina di Coca contiene circa 140 calorie “vuote”, ovvero calorie che non aggiungono alla dieta nutrienti benefici ma potano chiaramente solo ad un aumento di peso. Inoltre, lo sciroppo di mais spesso usato in sostituzione dello zucchero induce il corpo a consumare calorie extra perché non viene metabolizzato come lo zucchero standard.

Ti potrebbe interessare anche >>> Cosa succede al tuo corpo dopo aver bevuto la Coca-Cola

7. Fenilalanina

Alcune bevande di Cola hanno la dicitura Zero, in questo caso non contengono lo sciroppo di mais, ma vengono addolcite con un dolcificante artificiale chiamato aspartame. Inoltre, l’etichetta informa i consumatori che la bevanda contiene fenilalanina, un aminoacido aromatico presente nella maggior parte delle proteine animali e vegetali. Questo amminoacido è presente anche nell’ aspartame, una sostanza in grado di dolcificare circa 200 volte di più dello zucchero.

Senza dubbio, meglio non mescolare la Cola con altri alimenti e, per quanto possibile, sostituire la cola con della normalissima acqua per dissetarsi.