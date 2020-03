Il Governo, per aiutare gli italiani a fronteggiare l’epidemia di Coronavirus ha stanziato fondi cospicui da distribuire in “buoni spesa”. A questo provvedimento, si aggiunge l’iniziativa solidale dei supermercati

L’Italia si trova ad affrontare senza ombra di dubbio un periodo difficile e buio, a causa dell’epidemia di Coronavirus che sta letteralmente sconvolgendo i ritmi di vita delle persone che sono costretti a rivedere e a riprogettare la loro quotidianità. Se questa sfida appare ardua per gli italiani benestanti, risulta essere invece insostenibile per quelli che vertono in condizioni economiche indigenti.



Sono molte, infatti le famiglie, che impossibilitate a svolgere regolarmente il proprio lavoro, si vedono costrette a vivere in ristrettezze economiche che spingono verso la disperazione. Quasi immediato risulta essere il provvedimento del Governo, che in aiuto di quella porzione più bisognosa del nostro Paese, ha stanziato dei fondi che i sindaci delle varie città dovranno distribuire in buoni spesa. A ciò va aggiunto l’iniziativa solidale di molte catene di supermercati che ai “buoni spesa” stanziati dal Governo, hanno aggiunto, per fornire il loro contributo nella lotta al Coronavirus, un ulteriore sconto, di cui i cittadini potranno usufruire alla cassa.

Coronavirus | Ai “buoni spesa” si aggiungono gli sconti dei supermercati

Lodevole risulta essere l’iniziativa solidale di molte catene di supermercati che, di fronte all’emergenza dovuta all’epidemia di Coronavirus, hanno deciso di fornire il loro personale contributo, applicando un ulteriore sconto ai “buoni spesa” di cui presto verranno forniti i cittadini italiani più bisognosi. Nello specifico, i cittadini che per i loro acquisti di prima necessità usufruiranno dei fondi stanziati dal Governo per far fronte alle indigenze economiche in cui una grande fetta della popolazione verte, potranno godere di un ulteriore sconto alla cassa, applicato proprio dalle catene dei supermercati che hanno deciso di aderire a quest’iniziativa.

Come è possibile leggere su Adnkronos, tra le catene di supermercati che hanno aderito a questa campagna solidale, troviamo Conad, che ha dichiarato di voler applicare uno sconto del 10% sui “buoni spesa” dei cittadini e altri marchi noti di super market come Auchan, Simply, Carrefour, Coop, che in qualche modo stanno cercando di aiutare le famiglie in difficoltà. Queste, non sono le uniche aziende che si sono adoperate per prendere parte alla lotta al Coronavirus, anche un’azienda bresciana è riuscita a brevettare un nuovo respiratore, partendo da una semplice maschera da snorkeling.

Se l’epidemia di Coronavirus da un lato sta sconvolgendo la vita degli italiani e non solo, dall’altro sta rivelando lo spirito solidale di chi, anche in un momento di grande sconforto, non smette mai di aiutare il prossimo e di fornire il proprio contributo, come hanno dimostrato Chiara Ferragni e Fedez che con la loro raccolta fondi hanno permesso di costruire un nuovo reparto di terapia intensiva al San Raffaele di Milano.

Gina D’Antonio