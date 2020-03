Fedez, attraverso i suoi profili social, si è dichiarato disponibile ad andare nel salotto televisivo di Barbara d’Urso per parlare del suo scontro con il Codacons

Non è ormai un mistero lo scontro che ha visto in questi giorni protagonisti Fedez e il presidente del Codacons, che insinuato che la raccolta fondi organizzata dal rapper e sua moglie Chiara Ferragni non sia così trasparente come appare.

Il cantante non ci sta e sul web ha dato vita a una vera e propria protesta. Protesta che potrebbe preso approdare sul piccolo schermo degli italiani. Il motivo? Il presidente del Codacons ieri è stato ospite di Barbara d’Urso per parlare della difficoltà che hanno i comuni cittadini di sottoporsi al tampone per verificare se sono positivi o meno al coronavirus. Il rapper, approfittando del momento, visto che la padrona di casa sembrava essere interessata anche a parlare della faida, si è detto disponibile ad un confronto in tv.

“Se mi vogliono chiamare, io sono qui ad aspettare” ha esordito il marito di Chiara Ferragni. “Non ho problemi” ha concluso.

Fedez sarà ospite a Live Non è la d’Urso domenica prossima? Tutto è nelle mani della Barbarella nazionale.

Leggi anche:

Fedez | Hater inscena la morte del figlio per coronavirus | Lui sbotta

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Fedez fa una gaffe con Barbara d’Urso: i post di protesta

Fedez, che nel corso della scorsa settimana aveva spiegato le sue ragioni di tale diatriba, ha commesso una gaffe con Barbara d’Urso. Che cosa è successo?

Il marito di Chiara Ferragni, prima di dichiararsi disponibile per un’eventuale ospitata in tv, era convinto che il presidente del Codacons fosse stato invitato per parlare del loro scontro in merito alla raccolta fondi per l’emergenza sanitaria in Italia per il coronavirus, e ha sbottato sul web certo che non gli fosse stata data la possibilità di replicare alle accuse.

Leggi anche:

Barbara d’Urso rimprovera Valeria Marini: “Abbiamo fatto una scelta!”

“Barbara che invita il presidente in studio senza che ci sia la controparte a replicare” ha esordito il rapper contro la conduttrice, che qualche ora fa ha svelato un inedito retroscena su Fabio Testi. “Beh complimenti” ha concluso, ma non appena si è reso conto che Barbara d’Urso aveva invitato il presidente del Codacons per parlare di tutt’altro, ha subito cancellato le stories.

Leggi anche:

Fedez | Accordo da 2 milioni di euro per fare il consulente digitale

Fedez ha fatto una gaffe con Barbara d’Urso, ma domenica prossima riuscirà il pubblico del piccolo schermo a vederli insieme per fare finalmente chiarezza sulla raccolta fondi?