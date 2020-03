9 trucchi psicologici che tutti dovrebbero conoscere

Ecco alcuni trucchi per comprendere i comportamenti inconsci di chi ti circonda o da utilizzare per gestire particolari situazioni.

La filosofia del linguaggio da tempo immemore studia tutti i comportamenti del linguaggio non verbale quindi i comportamenti inconsci di una persona al fine di capirla appieno. Secondo alcuni capire questi comportamenti incosci consentirebbe di controllare le menti di coloro che ci circondano poichè sarebbero la chiave di accesso a comportamenti sociali comuni a a tutti gli esseri umani.

Imparare i trucchi per captare il significato di alcuni comportamenti incosci comuni ti aiuterà a gestire molte situazioni complesse che ti si presenteranno in futuro. In questo articolo imparerai a capire se una persona ti sta mentendo,se ti apprezza, se ti sta fissando, o come calmare i tuoi nervi in pochi secondi e molto altro.

Sullo stesso argomento >>> 5 consigli per apparire immediatamente più attraente

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

9 trucchi psicologici per capire o gestire i comportamenti inconsci

1. Sbadigliare

Sicuramente ti sarà capitato di sentirti osservato magari in treno o in attesa del tuo turno in banca, poi ti giri e tutti fanno i vaghi. La prossima volta che ti capiterà di trovarti in una situazione in cui pensi che qualcuno ci stia fissando, per capire chi è basta provocare uno sbadiglio. Chiunque sia focalizzato su di te sarà inevitabilmente e involontariamente costretto a ripetere questa azione. In effetti, non stupirti se mentre stai leggendo questo articolo ti scappa uno sbadiglio. Sebbene nel mondo animale tale esigenza non esista, negli umani possiamo notare che le persone no riescono a fare a meno di evitare uno sbadiglio.

2. Capire se qualcuno ti sta mentendo

Captare una bugia può rivelarsi qualcosa di particolarmente facile da scoprire. L’unica cosa che dovrai fare per capirlo è fissare questa persona senza dire una parola. Il silenzio lo metterà tlmente a disagio che l’interlocutore proverà a riempirlo parlando. Mentre parlerà continua a tenere il contatto visivo, e lui si convincerà che lo stai fissando perchè conosci la verità. Vedrai che finirà per raccontarti tutti in pochisimo tempo. Pochi minuti del tuo preziosissimo tempo saranno sufficienti per smantellare ogni possibile difesa che l’altra persona potrebbe aver eretto contro di te.

3. Calmare i nervi in pochi istanti

Tutti gli esseri umani compiono azioni specifiche associate a determinate emozioni. Per esempio tendiamo a mangiare quando ci rilassiamo e non abbiamo nulla da fare, come la sera davanti alla tv. Usa questo a tuo vantaggio. Ciò significa che se sei nervoso e inizi a masticare qualcosa, del cibo o una gomma, ti calmerai naturalmente. È un modo semplice per evitare che i nervi e l’agitazione prendano il sopravvento prima di un colloquio di lavoro, di un’appuntamento o di una qualsiasi azione che può farti sentire molto teso. Da oggi tieni sempre una gomma da masticare a portata di mano.

Ti potrebbe interessare anche >>>>>12 segni che dimostrano che una persona è davvero cattiva

4. Capire se una persona ti apprezza

Quando apprezziamo qualcuno di solito tendiamo ad imitarlo. Riflettiamo le azioni delle persone per le quali proviamo la massima stima. Prova a notare, quale tra le persone che ti circondano chi è più complice mentre racconti un aneddoto divertente, probabilmente è anche la persona che prova più ammirazione nei tuoi confronti. Devi solo prestare attenzione al momento oppurtuno per scoprirlo.

5. Effetto specchio

Gli specchi sono degli alleati molto validi nel caso tu debba tenere dei discorsi davanti a molte persone. Se ti guardi nello specchio mentre tieni un discorso sarai in grado di controllare meglio le tue espressioni facciali e curare il tuo aspetto generale. Se tieni lo specchio dietro in modo che riflettele espressioni delle persone durante il tuo discorso, questo può aiutarti a capire se è il caso di correggere un determinato atteggiamento se necessario. Entrambi i modi sono utili poiché possono essere utilizzati atuo favore nei rapporti con i clienti. Tieni in mente questo trucco poichè i trucchi che ti consentono di superare i momenti complessi con un pubblico sono i più richiesti.

6. Come fare una buona impressione su un interlocutore sconosciuto

Quando esponi la tua idea a una persona che non conosci è possibile che tu ti senta agitato e nervoso poichè non sai come reagirà. Per evitare queste emozioni c’è un trucco molto semplice: devi solo immaginare di conoscere questa persona da molto tempo. Avere confidenza con una persona ti predispone ad un atteggiamento che abbatte la distanza nei suoi confronti, inoltre ti consente di non avere più paura di questa persona. Il risultato? darai l’impressione di essere una persona sicura di sè, che sarà sempre utile in qualsiasi colloquio.

7. Effetto arbitro tra due persone che discutono



Se ti dovesse capitare di trovarti tra due persone che hanno una discussione, fisica o verbale, la cosa migliore che tu possa fare per farli smettere all’istante è prendere le parti di entrambi. Guarda la discussione da entrambi i punti di vista, questo atteggiamento fa sì che le persone abbiano un immediato effetto di tranquillità. Inoltre vedere qualcuno con un atteggiamento calmo ci trasmettere lo stesso effetto. Ma fai attenzione se non riesci ad arbitrare la situazione potresti essere tu la persona che prende gli schiaffi.

8. Imitazione

Una buona capacità di osservazione, può giocare a tuo favore per farti guadagnare la fiducia delle persone con cui devi interloquire. Quello che devi fare è semplicemente creare familiarità e questa si ottiene imitando i gesti della persona che hai di fronte. Copia senza essere troppo palese i gesti che fa chi hai daavanti, Questo farà sentire all’altra persona che siete affini, ti associerà a qualcosa di positivo e si convincerà che condividete le stesse idee. Copia gesti eclatanti come la posizione in cui è seduto, oppure i suoi semplici movimenti involontari, ma attenzione a non dargli la sensazione che ti stai beffando di lui. Naturalmente, se capiscono cosa stai tentando di fare potresti scatenare nel tuo interlocutore un sentimento di insicurezza o addirittura di rabbia difficile da risolvere.

Ti potrebbe interessare anche >>>>> 9 segni che hai trovato un amore che durerà tutta la vita

9. Autocontrollo durante una conversazione

I piedi rivelano sempre l’atteggiamento che una persona ha verso l’altro durante una conversazione. Di solito, le persone sono orientate verso la persona con cui conversano, ma non sono d’accordo se i piedi non puntano nella stessa direzione. Se uno di loro sta indicando un altro percorso, significa che la persona potrebbe essere in attesa della migliore opportunità di partire. Ciò può essere associato a risposte acute con linguaggi non verbali, come nel caso di corpi che stanno o guardano in una direzione che ci impedisce di partecipare a un evento.