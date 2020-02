12 segni che dimostrano che una persona è davvero cattiva

Ti sarà sicuramente capitato di pensare di una persona che sia cattiva dentro. Se hai dei dubbi su qualcuno ecco 12 segni che ti svelano se una persona è davvero perfida.

Quanto sarebbe bello vivere in un mondo di persone buone, con un animo gentile, altruiste, sempre pronte ad aiutare il prossimo. Vivremmo tutti più rilassati senza quella costante sensazione di doverci coprire le spalle. La realtà di tutti i giorni putroppo ci dimostra che il mondo è pieno di persone che hanno cattive intenzioni, pronti a raggirarci o ad approffitarsi di noi. “Fidarsi è bene manon fidarsi èmeglio” è quello che ci suggerisce il nostro inconscio quando incorriamo in persone sconosciute. Se vuoi essere davvero sicuro di capire se una persona è davvero cattiva, questi 12 segni fanno al caso tuo.

12 segni per identificare una persona cattiva

Uscire di casa senza la paura di incorrere in qualche malintenzionato è pura utopia. Dobbiamo essere sempre più vigili e abili nell’individuare persone le cui intenzioni sono puramente corrotte. Essere persone perfide significa provare soddisfazione per la sventura degli altri ma anche essere molto abili nel manipolare gli altri ed avvelenare la loro vita ogni giorno.

Le persone cattive possono nascondersi ovunque, tra i colleghi di lavoro, tra amici e familiari. È essenziale, per il tuo benessere e quello delle persone a cui tieni, sapere come riconoscere questi manipolatori e tenerli lontani dalla tua vita.

Ricorda che le persone che hanno cattive intenzioni sono estremamente intelligenti e abili a nascondere la loro vera personalità. Dobbiamo quindi prestare attenzione a questi 12 segni sottili per smascherarle:

1. Non esitano a mentire per guadagnarsi la tua fiducia

La menzogna è uno degli strumenti più utilizzati da queste persone. Cercheranno di metterti a tuo agio, sorrideranno sempre e si mostreranno molto amichevoli, una volta conquistata la fiducia però non esiteranno a usare e abusare della tua gentilezza.

2. Amano il controllo

Se c’è una cosa che soddisfa queste persone, è il controllo. A loro piace avere l’ultima parola e decidere tutto. Sotto il loro sguardo vigile non sfugge nulla, neanche i dettagli più insignificanti.

3. Sono personecon un certo fascino

Carismatici e veri camaleonti, si adattano ad ogni situazione e contesto. Sonoaffascinanti ed incantano tutti, sanno perfettamente come manipolare chi hanno davanti per ottenere i loro scopi.

4. Hanno una doppia vita



Le persone perfide sono molto intelligenti e sanno come nascondere le loro reali intenzioni. Tendono ad avere più personalità e il loro comportamento cambia a seconda del loro interlocutore, questo può essere un segno importante.

5. A loro piace avvilire

Nienterende felici queste persone quanto la sofferenza di chi li circonda. Rattristare e scoraggiare le persone intorno a loro è una delle loro fonti di felicità. Per farti soffrire usano sapientemente parole tossiche.

6. Esigono tutta la tua attenzione



Se c’è una caratteristica che distingue queste persone, è l’egocentrismo. Non hanno rispetto per nessuno e hanno la pretenzione che gli altri siano sempre a loro disposizione e rinuncino a tutto per loro. Non esiteranno a chiamarti quando vogliono anche se sanno che sei al lavoro o sei occupato.

7. Nascondono informazioni importanti

Queste persone sanno benissimo come mentire e sanno altrettanto bene quando e quali informazioni tacere. Questo è un sotterfugio abbastanza semplice, non possono essere accusati perché non hanno mentito anche se non rivelare la verità può fare altrettanto danno.

8. Sono manipolatori

Sotto la loro maschera si nasconde una persona costruita astuta e abile nel mentire. Queste persone sonno fredde e calcolatrici.

9. Negano la realtà dei fatti



Queste persone vivono in un mondo a parte. Sono completamente disconnessi dalla realtà e, nonostante la loro intelligenza, a volte si trovano a negare l’ovvio di indulgere nella propria interpretazione.

10. Non mostrano alcun pentimento

Qualche volta anche queste persone commettono degli errori e vengono smascherate, ma non stupitevi del fatto che non mostreranno alcun rimorso. Non si scusano mai per i danni causati.

11. Le loro emozioni possono prendere il sopravvento

Pur trattandosi di persone molto impassibili può capitare le loro emozioni prendano il sopravvento, rivelando quindi un comportamento ultra aggressivo che in realtà mostra la loro vera natura.

12. Fuggono dalle loro responsabilità

Queste persone sono prive di senso del dovere: convinte di non dover nulla a nessuno, nemmeno ai loro cari si sottraggono alle loro responsabilità e non si curano di nessuno.

Impara ad osservare attentamente le persone, sii vigile e scrupoloso e non permettere mai a nessuno di farti del male. Ricorda che sei tu il primo a dover amare te stesso.