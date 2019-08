I professionisti dell’astrologia rivelano i 3 segni zodiacali che sono cattivi anche se non lo danno a vedere

L’astrologia si basa sull’osservazione dei movimenti dei pianeti nel sistema solare per spiegare alcuni comportamenti umani. Questa pratica viene scelta da molti seguaci per interpretare i tratti del carattere e anticipare determinate situazioni. Grazie al suo simbolismo ancestrale, gli uomini furono in grado di stabilire collegamenti diretti tra la loro percezione del mondo e la loro data di nascita. Ma sappi che con l’astrologia non sarai mai a corto di sorprese.

L’analisi delle stelle ha permesso di comprendere le personalità più complesse dei segni dello zodiaco. Per compiacere e creare un modo per gli altri, a volte affrontiamo la necessità di mettere da parte alcuni dei nostri difetti. L’atteggiamento che le persone adottano nella società non riflette necessariamente la loro natura profonda.

Quali sono i segni dello zodiaco più ‘cattivi’?

1. Toro

Dotati di una personalità imponente, i nativi di questo segno di terra sono testardi e impassibili. Sono sempre in guardia e controllano perfettamente le loro emozioni. A volte vengono rimproverati per non avere un cuore a causa della loro freddezza. Tuttavia, il Toro è semplicemente molto logico e rifiuta di subire le conseguenze delle fluttuazioni emotive. Usano il motivo per raggiungere efficacemente tutti i loro obiettivi.

Molto pazienti, i nativi di questo segno tendono anche a calmare il loro ardore per evitare discussioni. Possono sembrare ingenui ma sono a miglia di distanza dall’esserlo davvero. Sono estremamente maliziosi e mantengono la calma per identificare meglio i punti deboli degli altri. Mostreranno un carattere freddo e un controllo perfetto dei loro sentimenti in ogni circostanza. Tuttavia, se subiscono un danno selo ricorderanno per sempre. Molto rialzisti, i tori non accettano di essere feriti. Possono sembrare concilianti e talvolta rilassati, ma hanno bisogno di tempo per tracciare e trovare la cosa che danneggerà maggiormente i loro nemici. Fate attenzione!

2. Leone

I nativi di questo segno sono appassionati e molto energici. A loro piace essere messi al centro dell’attenzione e ricevere l’ammirazione dei loro cari. Molto sicuri di loro stessi, sono comunque caldi e accomodanti. Irresistibile per la sua personalità e il fascino che irradiano, il Leone ha fame di piaceri carnali e nuove conquiste. Inoltre, sono anche molto socievoli e hanno molta gioia nel condividere la loro vita quotidiana con altre persone. Fuggono dalla tristezza e dalla rabbia e cercano di legarsi sempre a persone ottimiste e giocose.

Tuttavia, i nativi di questo segno proteggono intimamente i loro interessi. Possono complottare persino contro i loro cari per soddisfare i loro bisogni. Maliziosi, non resisteranno al disarmo degli altri per ottenere ciò che vogliono. Queste sono persone che lottano per avere successo con tutti i mezzi. Non hanno freddo e possono essere stravaganti nelle loro azioni. Sono capaci di tutto e possono persino ferire le persone vicine a loro per raggiungere il loro obiettivo.

3. Sagittario

I sagittari sono ottimisti e generosi. Sempre pronti ad aiutare i loro amici e familiari, si fidano delle loro stelle fortunate. Sono premurosi, empatici e aspiranti a promuovere il buon umore che li circonda. I nativi di questo segno amano viaggiare, scoprire nuovi orizzonti e vivere esperienze diverse. Sono molto curiosi e amano vivere con passione.

Tuttavia, i Sagittario hanno difficoltà a rispettare le regole e le norme sociali. Aspirano alla libertà e all’indipendenza in tutte le aree. Non possono aderire a idee che non sembrano giuste per loro. Sovvergono l’autorità e non sopportano di ricevere ordini. I nativi di questo segno possono avere un carattere refrattario. Il loro lato malizioso nasce di fronte a una situazione che non approvano. Possono fingere di essere d’accordo, ma faranno il contrario di quanto è stato chiesto.

Faranno credere di non aver compreso la richiesta e di aver pensato bene. Questo scenario può essere considerato al lavoro, in coppia o con amici. I Sagittari sono estremamente intelligenti ma usano questa qualità per rivendicare uno spirito libero senza alcun obbligo morale.

