Qui troverete 10 zuppe scozzesi tutte da sperimentare. La zuppa è da sempre la pietanza che ha la peculiarità di scaldarci nelle giornate più fredde. Partendo dalla stagione autunnale alla quella invernale è davvero un toccasana per chi ha bisogno di tepore e genuinità.

Proponiamo il decalogo delle zuppe che non potranno più mancare sulle vostre tavole, 10 zuppe scozzesi facile e veloci da preparare. Scopriamo i preziosi ingredienti di ognuna di ognuna!

La storia della zuppa: la zuppa non è una minestra

Un decalogo delle zuppe è necessario ma con questo anche la sua storia. Nel vocabolario la minestra è riportata come una vivanda di riso o pasta, in brodo con verdure e legumi. Certo è che se che l’aspetto della minestra, dipendentemente dai nostri gusti, può apparire un po’ più denso o del tutto liquido. Il termine minestra risale a tempi molto antichi, parliamo addirittura del ‘200.

Nasce come brodo e deriva dal latino minestrare che significa servire a tavola. La zuppa invece appartiene a tempi più recenti XV-XVI sec. e deriva dal gotico suppa che significa fetta inzuppata.

La zuppa infatti include del pane raffermo all’interno oppure ad ogni modo, per accompagnare la vivanda calda, è prevista sempre una fetta o due di pane. Le zuppe che iniziarono a diffondersi, e lo sono ancora oggi, sono costituite da legumi e versure.

Ricapitolando: la zuppa non è una minestra, è molto più consistente, non contiene pasta e viene accompagnata da fette di pane. Nel Medioevo la zuppa era usanza dei più ricchi accompagnarla appunto da enormi fette di pane che sostituivano un piatto completo, abbinate anche a carne o pesce.

Alla fine di questo pasto, l’avanzo, ciò che restava, pane intriso di zuppa, veniva dato alla servitù che lo metteva in pentola con acqua e verdure ottenendo una zuppa.

Le zuppe sono uno dei piatti più amati nella cucina scozzese, ci sono moltissime varietà, vegetali, sotto forma di brodo, oppure sì brodo ma a base di pesce. Sono un toccasana per combattere il freddo che in Scozia è solito accompagnarti per gran parte dell’anno. Tra l’altro, la zuppa, come dicevamo, è un piatto così umile che nel tempo, mantenendo la medesima base, è stato rivalutato e impreziosito ad opera d’arte.

Curiosità

Riportiamo un aneddoto davvero curioso. Lo storico Otto Neugebauer ci racconta che la prima frase pronunciata da Albert Einstein quando era ancora ancora bambino sia stata proprio la zuppa è troppo calda. I genitori chiesero ad Albert perché non avesse mai parlato prima e lui rispose perché fino ad ora era tutto a posto.

Le 10 zuppe scozzesi

Decalogo delle zuppe, una lista di 10 zuppe tutte da provare e gustare, molto consumate in Scozia, che non mancano però nella nostra cucina italiana e tutti gli ingredienti da inserire.

Zuppa di carote e cannella

Ingredienti

450 g carote (indicativamente 6-8 a seconda della grandezza)

(indicativamente 6-8 a seconda della grandezza) 2 scalogni

1 patata grande

4 foglie di alloro

Timo

1 cucchiaino di brodo vegetale granulare

1 cucchiaino di cannella

Sale e pepe

Zuppa di zucca e patate

Ingredienti

600 g zucca

2 patate piccole

1 carota

1 scalogno

1 cucchiaino di rosmarino tritato

tritato Brodo vegetale

Noce moscata

Sale e pepe

Crostini di pane

Zuppa di sedano rapa, avocado e pistacchi

Ingredienti

100g di sedano rapa

50g di porri

20g di pistacchi al naturale

1 carota di medie dimensioni

1/2 avocado

brodo vegetale

Zuppa di cavolo nero

Ingredienti

2 mazzetti di cavolo nero

500 g di patate rosse

2 carote

3 foglie salvia

1 cipolla

olio extravergine di oliva

brodo vegetale qb

sale e pepe

Zuppa di lenticchie

Ingredienti

200 g di lenticchie grandi

230 g di acqua

1/2 bicchiere di vino bianco

1/2 cipolla

1 carota

1 gambo di sedano

1 foglia di alloro

olio extravergine di oliva

sale e pepe

Zuppa di ceci e salvia

Ingredienti

500 g di ceci,

mezza cipolla di Tropea,

un paio di foglie di salvia,

olio e.v.o. q.b.

sale e pepe q.b

Zuppa di spinaci e funghi

Ingredienti

1 kg di spinaci freschi

400 g di patate

1 porro

30 g di funghi porcini secchi

brodo vegetale q.b

100 g di panna vegetale da cucina

prezzemolo

olio extravergine di oliva

sale e pepe

Zuppa di miso

Ingredienti

mezza cipolla

mezza carota

1 o 2 foglie verdi (di cavolo cappuccio, di broccolo, di ravanello, di porro, di sedano, di insalata, di cavolo cinese, di cime di rapa, di catalogna)

un’ alga wakame

2 tazze d’acqua

1 cucchiaino abbondante di miso per ogni tazza

aromi da aggiungere alla fine a crudo (cipollotto, prezzemolo, erba cipollina, succo di zenzero, limone)

Zucca di porri, finocchi e mele

Ingredienti

400 g di porri

1 spicchio d’aglio

300 g di finocchi

500 g di mele

200 g di carote

1 foglia di alloro

4 foglie di salvia

1 rametto di rosmarino

mezzo cucchiano di paprika affumicata in polvere

pepe qb

Zuppa di fave classica

Ingredienti

Fave 1 kg

Pancetta di maiale 100 gr

Lardo di maiale 25 gr

Cipolla 200 gr

Prezzemolo q.b.

Sale marino q.b.

Olio extravergine di oliva q.b.

Pepe nero q.b.

Acqua qb

Le zuppe restano un piatto spesso completo ed intramontabile adatto nelle stagioni più fredde, talvolta per curare i malanni dovuti ai cambi di stagione o servite fresche nei periodi estivi.