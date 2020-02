Lite infuocata nella casa del GF Vip 2020 tra Valeria Marini e Antonella Elia. “Bambola assassina, baby Jane, ti prendo a calci in cu*o”.

Lite accesa tra Valeria Marini e Antonella Elia nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Se, tuttavia, la Marini è riuscita a mantenere il controllo, la Elia, di fronte ad un commento della Marini, è esplosa sfogandosi con Antonio Zequila e Aristide Malnati.

Tra Valeria Marini e Antonella Elia non corre buon sangue. Dopo essersi scontrate per le attenzioni di Aristide Malnati che sta cercando di non trascurare nessuna delle due, Antonella e Valeria sono tornate a punzecchiarsi. Tutto è nato quando Antonella si è presentata in soggiorno vestita di tutto punto da perfetta sirenetta per gli scatti del calendario di Grande Fratello Vip.

Valeria Marini, però, non ha gradito il trucco della Elia al punto da averla chiamata “bambola assassina” scatenando la dura reazione di Antonella Elia che, in piscina per fare la foto, si è sfogata con Antonio Zequila e Aristide Malnati.

“Stai dando i numeri? Guarda che io ti vengo anche vicina. Ti zittisco di brutto. Ma questa è impazzita dopo un giorno” – ha detto la Elia mentre era ancora in soggiorno. In piscina, poi, ha aggiunto: “ragazzi ma la zittite un attimo? Questa è partita in loop. Bambola assassina… Perchè nessuno di voi mi difende? Baby Jane, bambola assassina, guardate che io vado da lei e le do un calcio in cu*o. Nessuno mi difende. Lei sta sempre appiccicata ad Aristide con la mano sul suo ginocchio”.

Poi conclude: “difendetemi ragazzi dai… Dobbiamo zittirla. Lei è qui da due giorni, non posso impazzire. Io la prendo davvero a calci nel cu*o. Lei e quell’altra sono due corvi. Zittiamola quell’imbecille”.