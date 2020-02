Vasco Rossi, da Los Angeles, lancia un messaggio di speranza ai fans e a tutti gli italiani sui social: “ce la farete tutti”.

Vasco Rossi, da Los Angeles, si tiene costantemente informato su quanto sta accadendo in Italia, alle prese con l’emergenza coronavirus. Il rocker di Zocca, su Instagram, scrive così un messaggio di speranza indirizzato a tutti i suoi fans e non solo con cui esorta tutti a non mollare e a credere in un futuro migliore.

Vasco Rossi, il messaggio di speranza emoziona i fans: “ Ce la farete tutti a superare gli ostacoli e ad affrontare le sfide che la vita vi presenterà”

In attesa di tornare in Italia per i concerti che terrà il 10 giugno a Firenze, il 15 giugno a Milano, il 19 e 20 giugno a Roma e il 26 giugno a Imola, Vasco Rossi che ha ricevuto minacce di morte, su Instagram, scrive un lungo ed emozionante messaggio a tutti i suoi fans.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

“Ce la farete tutti! Ce la farete tutti a trovare il vostro posto nel mondo. Ce la farete tutti a superare gli ostacoli e ad affrontare le sfide che la vita vi presenterà. Ce la farete tutti perché imparerete più dalle sconfitte che dalle vittorie. Ce la farete tutti perché qualcuno troverà un complice, qualcuno un compagno o una compagna. Qualcuno un amico, qualcuno un amore. Qualcuno continuerà a bere tutte le sere finché si stancherà e metterà su famiglia. Qualcuno emigrerà e soffrirà di nostalgia, qualcuno si accontenterà del posto in cui si trova e si sentirà a casa. Ognuno troverà il suo posto, la sua posizione, la sua condizione. Molti abbasseranno le loro aspettative e si accorgeranno improvvisamente che va bene così. Anzi! Capiranno che forse era così che doveva andare”.

“Bravo. L’Italia ha bisogno di tornare alla normalità e un po’ di positività è fondamentale”, “sempre di conforto le tue parole”, “giuro che ho i brividi”, “così mi fai piangere”, sono alcuni dei commenti dei fans.