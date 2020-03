GF Vip | Fabio Testi a Live Non è la d’Urso ha ammesso di aver avuto un flirt con Adriana Volpe più di 20 anni fa, ma non reputa giusto parlarne ora che lei ha una famiglia

Durante il corso di questa quarta edizione del GF Vip si è a lungo parlato di un possibile flirt tra Fabio Testi e Adriana Volpe. I due, stando quanto rivelato dal settimanale Nuovo, si sarebbero appartati in una zona privata di un locale. L’episodio però non è recente, ma sarebbe accaduto più di 20 anni fa.

Ieri sera il bell’attore è stato ospite di Barbara d’Urso e ha finalmente fatto chiarezza sul gossip che circola da giorni. Fabio Testi ha confermato il flirt con Adriana Volpe, ma ha ammesso di trovare poco elegante commentare ora la notizia, visto che la sua collega è felicemente sposata ed ha una bambina piccola.

Fabio Testi difende Adriana Volpe dopo il GF Vip: “Non è rispettoso”

Barbara d’Urso, che ha rivelato un inedito retroscena su Fabio Testi dopo il GF Vip, ha rassicurato il suo ospite affermando che non c’è nulla di irrispettoso nei confronti della famiglia di Adriana Volpe se si parla in tv di un flirt avvenuto più di 20 anni fa.

“Io sono convinta che Adriana sia una donna estremamente intelligente” ha premesso la conduttrice. “Se la figlia sarà rimasta spiazzata nel vedere la notizia, le avrà sicuramente spiegato che la mamma prima di incontrare il suo papà ha avuto un altro innamorato tanto tempo fa” ha proseguito. “Non c’è nulla di male” ha concluso, ma Fabio Testi a Live Non è la d’Urso non è sembrato essere dello stesso parere.

Adriana Volpe, tra l’altro di recente Giancarlo Magalli è tornato a parlare di lei, almeno per il momento non ha commentato la notizia e probabilmente non lo farà, visto che nemmeno durante la sua permanenza al GF Vip ne ha fatto cenno.