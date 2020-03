5 consigli per apparire immediatamente più attraente

L’attrazione è spesso innata, ma ci sono alcuni trucchi per metterti il fascino in tasca che dovresti assolutamente conoscere.

“Impara l’arte e mettila da parte” recita un famoso detto. Impara quali sono i trucchi per apparire immediatamente più attraente e mettili in pratica appena finirà questo periodo di quarantena.

Ricorda che “non è bello ciò che è bello ma è bello ciò che piace” vale a dire che tendiamo a trovare belle le persone che percepiamo fisicamente “perfette”, nel nostro inconscio vediamo belle le persone che secondo noi hanno dei buoni geni e buone capacità riproduttive.

Tuttavia altri fattori entrano in gioco. The Independent ha diffuso un elenco delle 5 cose scientificamente provate che migliorano immediatamente il nostro livello di sex appeal.

Come aumentare il tuo sex appeal in 5 mosse

1/ Indossa il rosso

Il rosso è il colore dell’amore e della passione e secondo la scienza giocherebbe un ruolo rilevante anche nel nostro potere di seduzione. Le spiegazioni sono diverse: innanzitutto il rosso è il colore associato alla regalità fino al 17 ° secolo quindi è un colore associato al potere, inoltre è anche il colore associato alla sessualità: nel regno animale i babbuini e gli scimpanzé femmine arrossiscono quando si avvicina la data dell’ovulazione.

In ogni caso, sono stati condotti diversi studi per capire come il rosso influisce o influenza gli uomini e le donne. A entrambi i sessi sono state mostrate foto di persone che indossano abiti colorati. Verdetto? Il rosso è il colore che li ha attirati di più.

2/ Sorridi!

Un bel viso sorridente attiva il meccanismo di ricompensa nel cervello. I ricercatori hanno scoperto che il sorriso delle persone che avevano denti allineati e bianchi ripagava di più. Sorridere | 10 motivi per cui fa bene

3/ Uscire in gruppo!

Uscire in gruppo aiuterebbe a distinguerti. Il fenomeno si chiama “effetto cheerleader” e si verifica perché di fronte ad un gruppo, il cervello umano scansiona i volti ma piuttosto che studiarli uno ad uno effettua una media tra tutti, il che è molto utile soprattutto se non hai un viso perfetto.

4/Punta sull’umorismo!

“Fai ridere una donna e sei a metà dell’opera”. Le donne e anche gli uomini preferiscono avere una relazione con una persona dallo spiccato senso dell’umorismo con la quale condividere momenti di allegria. Tuttavia, c’è una piccola differenza tra i sessi: mentre alle donne piacciono gli uomini che le fanno ridere, agli uomini piacciono le donne che ridono delle loro battute. Perché l’umorismo è così attraente? Semplicemente perché è collegato alle capacità e all’intelligenza sociale, cose che spesso ricerchiamo in un partner.

5/Resta fino alla chiusura!

Ecco un consiglio da ricordare per quando potremmo tornare ad uscire. Restare in un locale fino alla chiusura ci renderebbe più desiderabili. La ragione? L’idea della chiusura evoca che stiamo per lasciare quel luogo e questo inciterebbe gli interessati a farsi avanti sulla scia del motto “O adesso o mai più”.