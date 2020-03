Fedez | Hater inscena la morte del figlio per coronavirus | Lui...

Fedez | Un hater ha inscenato la morte del figlio di Chiara Ferragni per Coronavirus

Un hater ha inscenato la morte di Leone, figlio di Chiara Ferragni e Fedez, pubblicando un post su Facebook in cui annunciava la scomparsa del bambino a causa del coronavirus.

La reazione del rapper, con giusta causa, non è tardata ad arrivare ed ha subito smascherato l’utente in questione sul suo profilo social.

“Io non so cosa dire, sono davvero senza parole” ha esordito il marito di Chiara Ferragni. “Se una persona arriva a fare una cosa del genere e perché evidentemente ha bisogno di attenzioni” ha proseguito. “Quindi ecco, prego. Tutta l’attenzione che meriti per aver inscenato la morte di mio figlio!” ha continuato, pubblicando lo screen del vile gesto fatto dal ragazzo.

Il gesto dell’hater, a prescindere che Fedez piaccia o meno, è davvero incommentabile.