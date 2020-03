Barbara d’Urso ha raccontato un inedito retroscena sull’ex concorrente del Grande Fratello Vip Fabio Testi

Barbara d’Urso, durante il corso della diretta di ieri sera di Live Non è la d’Urso, ha ospitato, seppur in collegamento, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip Fabio Testi.

La bella conduttrice partenopea, che ha collaborato con l’attore per la serie La Dottoressa Giò, ha rivelato un inedito retroscena svoltosi durante le riprese. Che cosa è successo?

“Quando registravamo, ci era proibito avere con noi il telefonino” ha premesso Barbara. “Ma Fabio non riusciva a farne a meno e lo portava sempre con sé e lo metteva nei posti più impensabili” ha proseguito. “Una volta stavamo registrando una scena insieme ed eravamo a letto. Improvvisamente gli sento vibrare le mutande” ha continuato la conduttrice in diretta. “Si era infilato il telefono lì, assurdo” ha concluso Barbara.

Barbara d’Urso ha messo in imbarazzo Fabio Testi, che ha reagito con una spontanea risata. Di certo non si sarebbe mai aspettato che la conduttrice raccontasse un retroscena del genere in diretta.

Barbara d’Urso: il retroscena su Fabio Testi a Live

Barbara d’Urso, che ieri ha rimproverato Valeria Marini a Live, ha anche ammesso di essere andata a letto con Fabio Testi.

No, i due non hanno avuto un flirt di nessun tipo. La conduttrice di Pomeriggio 5 si è semplicemente limitata a raccontare che durante la fiction ha avuto numerose scene a letto con il suo collega, visto che recitavano il ruolo di una coppia sposata.

Fabio Testi a Live Non è la d’Urso, che non molto tempo fa ha smascherato un noto programma Mediaset, ha giocato un po’ la conduttrice, affermando ironicamente che lui è sempre stato innamorato di lei, ma che non ha mai colto i suoi segnali. “Beh, non ci hai mai provato con me” ha replicato ironica la conduttrice. “Eri troppo preso dalle altre”.

Oltre all’intrattenimento, a cui stato dedicato l’ultimo spazio della messa in onda, Live Non è la d’Urso ha dedicato la maggior parte della messa in onda all’informazione. Un mix vincente di ingredienti che hanno permesso ancora una volta a Barbara d’Urso di essere la regina degli ascolti.