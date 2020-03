Fedez | Il marito di Chiara Ferragni ha concluso un accordo da due milioni di euro con la società Be per fare consulenza digitale alle banche

Siamo abituati a vedere il marito di Chiara Ferragni esibirsi nelle arene e sui palcoscenici più importanti del bel paese, e non solo, ma presto le cose potrebbero cambiare. Come riportato da L’Economia, Fedez è diventato consulente digitale per le banche, stringendo un accordo di ben 2 milioni di euro con la società di consulenza Be.

Federico Lucia, questo il nome all’anagrafe del marito di Chiara Ferragni, è pronto a consigliare ai suoi clienti quali sono gli strumenti digitali, e i relativi messaggi, più efficaci per fare successo nel vasto mondo della rete.