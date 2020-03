Covid-19 | L’ISS risponde alle curiosità circa le modalità di contagio

In un periodo così delicato in cui la popolazione è angosciata da dubbi e incertezze circa l’evoluzione del Covid-19, L’ISS è intervenuto per chiarire alcune cose circa le modalità di contagio

Una delle cose che dovrebbe essere chiara a tutti che stanno vivendo quest’emergenza da Covid-19 è che le modalità di contagio di questo virus sono state definite e chiarite in maniera abbastanza efficace: si può entrare in contatto con il virus attraverso delle secrezioni, liquidi e particelle salivari, espulsi da un soggetto che lo ha contratto. Questo se da un lato dissolve tutta una serie di incertezze riguardo le modalità di contagio, allo stesso tempo apre la strada ad altri dubbi circa la possibile sopravvivenza del virus sulle superfici con cui tutti entriamo quotidianamente in contatto.

Proprio per questo motivo, come è possibile leggere sul sito “salute.gov.it”, L’ISS (Istituto Superiore della Sanità) ha deciso di rispondere ad alcune curiosità a proposito le modalità di contagio del Covid-19.

Covid-19 | L’ISS chiarisce le modalità di contagio e dissolve le curiosità

Di fronte ai dubbi e alle richieste di chiarimento provenienti dalle persone che in questo periodo sono costrette a vivere l’emergenza da Covid-19, L’ISS ha deciso di intervenire cercando di dissolvere in parte le incertezze riguardanti le modalità di contagio del virus. Nello specifico, in merito alla possibilità che quest’ultimo possa depositarsi sulle superfici di cibo e quindi passibile di essere trasportato in casa, L’ISS chiarisce che non sono ancora noti i tempi di sopravvivenza del virus una volta che espulso, ma sono certe le modalità con cui quest’ultimo viene trasmesso.

Per cui, a meno che, chi si trova a contatto con il cibo, non rispetti le norme igieniche previste dai protocolli di sicurezza, non si dovrebbe correre nessun rischio, dal momento che, come già ribadito, il virus viene trasmesso attraverso il contatto con secrezioni, liquidi e particelle faringee e nasali. Lo stesso vale per l’eventualità di trasportare il virus attraverso le suole delle scarpe. Anche in questo caso, a meno che non si calpestino secrezioni o particelle contenenti il virus, difficilmente si corre il rischio di venirne a contatto e anche se si verificasse la prima ipotesi, comunque non è detto che il Covid-19 sopravviva a lungo una volta espulso.

Il consiglio che si continua a fornire è quello di attenersi ai protocolli igienici sanciti dalle autorità competenti e rispettare le direttive varate nelle ultime decisioni del Governo e nel Decreto emanato da Conte già da tempo.

Gina D’Antonio