Denti perfetti? Ecco i cibi giusti che salveranno il tuo sorriso

Volete un sorriso perfetto? Fate attenzione anche all’alimentazione che può aiutare a prevenire fastidiose carie ed altre patologie legate alla nostra bocca…

Molti di noi fanno estenuanti sedute in palestra per ottenere un corpo tonico e scolpito, comprano maschere e prodotti di bellezza per avere una pelle sempre luminosa e fresca, fanno pedicure e manicure, ormai non solo donne ma anche uomini, ed il sorriso? Spesso è la parte che trascuriamo di più. A parte lavarci i denti, non usiamo molte accortezze. Sbagliamo, perché è importante anche curare la nostra bocca, non solo per evitare fastidiose carie ed altre patologie, ma anche perché si è più belli con una dentatura perfetta. In questo l’alimentazione gioca un ruolo fondamentale in quanto può aiutarci a mantenere una bocca sana e splendente scegliendo semplicemente i cibi giusti. Vediamo qual sono…

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Quarantena | Cosa fare in caso di mal di denti

Ecco gli alimenti salva sorriso

Gli alimenti perfetti per il nostro benessere dentale, quelli che possiamo definire anticariogeni, hanno caratteristiche specifiche. Intanto hanno pochissimo zucchero, se non niente. Non presentano acidità e forniscono un ottimo apporto di minerali, come fluoro e calcio, fondamentali per lo smalto. La frutta fresca non zuccherina né eccessivamente acida, quali mele e pere, aiuta una corretta masticazione e a tenere puliti i denti. Vanno benissimo anche le fragole che contengono acido malico che protegge lo smalto dei denti, i kiwi e gli agrumi perché grazie alla vitamina C prevengono le tanto fastidiose infiammazioni gengivali.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Dentifricio fatto in casa che sbianca i denti e cura la carie

Sì anche ai frutti di bosco, ad esempio i mirtilli rossi, che, grazie alla presenza di sostanze antibatteriche, sono in grado di diminuire l’accumulo di placca. Tra le verdure vanno privilegiate le bietole e gli spinaci perché stimolano la salivazione e quindi ci aiutano a mantenere pulito il cavo orale. Lo stesso vale anche per le tisane, quelle però senza zucchero.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Test | Il modo in cui ti spazzoli i denti rivela le tue qualità

Bisogna limitare il consumo di tè verde perché può macchiare i denti ma comunque un pochino è bene berlo per il suo apporto di fluoro che aiuta a rafforzarli. Sono ideali anche latte, formaggio e yogurt perché contengono la caseina, una sostanza che aiuta a irrobustire la superficie dei denti e quindi a renderla meno vulnerabile alla carie. Sì ai formaggi stagionati che contengono calcio e fosforo.

Per quanto riguarda in generale le bevande vanno privilegiate quelle alcaline, ovvero non acide e quelle senza zucchero.

Il consumo per esempio di succhi di frutta, coca cola o aranciata, quelle tradizionali, va limitata mentre la spremuta d’arancia è ideale per il suo apporto di vitamina C, magari al mattino appena svegli!