Test | Il modo in cui ti spazzoli i denti rivela le tue qualità

Tutti concordano sul fatto che avere una buona igiene orale è essenziale. Questo ovviamente implica prendersi cura dei denti e quindi lavarli ogni giorno. Tuttavia, non lo facciamo tutti allo stesso modo e questo potrebbe ovviamente rivelare alcune caratteristiche della nostra personalità.

Lavare i denti è un’operazione che ripeti ogni giorno, mattina e sera, hai notato che ripeti questa operazione sempre con lo stesso metodo e gli stessi gesti? E perché non lo facciamo tutti allo stesso modo, in termini di velocità, ritmo o movimenti? Automazione che potrebbe essere interessante studiare per scoprire di più su di te!

Ecco alcuni modi di spazzolare i denti molto comuni e i profili psicologici a cui corrispondono.

Dimmi come ti spazzoli i denti e ti dirò quali sono le tue qualità

1/Spazzolatura frenetica

Il tuo metodo: il tuo spazzolino da denti è un missile adalta velocità per finire il più rapidamente possibile. Per te, il tempo non è un fattore di precisione o maniacalità, ci sono cose molto più importanti e urgenti da realizzare!

Cosa rivela della tua personalità: probabilmente sei il tipo di persona che considera la noia come la cosa peggiore che ti possa succedere in questa vita, è ovviamente la tua ossessione. Non ti piace la routine, hai costantemente bisogno di movimento e stimolazione in tutto ciò che fai.

2/ Spazzolatura pensierosa

Il tuo metodo: spesso scopri che una parte dei tuoi denti è stata pulita meglio di un’ altra e questo è dovuto al semplice fatto che sogni tanto ad occhi aperti mentre ti lavi i denti, tanto da passare lo spazzolino sullo stesso punto anche per 5 minuti. Un problema che può sorgere, o perché sei preoccupato per qualcosa o perchè stai pensando a cose superflue, come a cosa mangiare a cena.

Cosa rivela della tua personalità: sei una persona piena di immaginazione ma anche di creatività, che ti consente di creare cose incredibili. Tuttavia, spesso hai la testa altrove, quindi non sorprende che esci di casa e ti accorgi in seguito di aver dimenticato le chiavi al suo interno.

3/ Spazzolatura meticolosa

Il tuo metodo: non ti prendi solo il tempo necessario per lavarti i denti, ma sai anche che è importante trattare ogni parte dei tuoi denti con gentilezza e amore. È chiaro per te, il tuo sorriso dovrebbe essere perfetto dopo ogni spazzolatura!

Cosa rivela della tua personalità: il caos è il tuo peggior nemico, quindi assicurati di avere il maggior controllo possibile sulle varie cose della tua vita, o potresti non sentirti a tuo agio. Qualunque cosa possa succedere nel mondo, l’importante è che controlli, tra le altre cose, la tua igiene dentale e che per te non ha prezzo.

4/ Spazzolatura consapevole



Il tuo metodo: non sarebbe un’esagerazione dire che ti lavi i denti con precisione chirurgica, senza dimenticare la lingua. E sì, non ci pensi solo ma lo fai ogni giorno, una caratteristica che è molto rara a dire la verità.

Cosa rivela della tua personalità: ogni cosa deve essere quadrata nella tua vita, l’organizzazione è la parola d’ordine che regna sovrana. Non hai paura del dovere e della responsabilità, il che ti rende, tra l’altro, generalmente una persona affidabile, su cui puoi contare in tutte le circostanze.

5/ matura Multitasking

Il tuo metodo: sei capace di prodezza senza precedenti quando si tratta di ottimizzare il tempo che passi a lavarti i denti e non sai davvero come fai a fare così tante cose mentre pratichi la spazzolatura quotidiana.

Cosa rivela della tua personalità: sei abituato a giornate impegnative e prove del tempo frenetiche. Che si tratti di riunioni, incontri importanti o persino della tua vita personale, tutto ciò ti ha fatto desiderare di perdere un solo minuto facendo qualcosa di improduttivo. Ti piace lasciar andare la pressione alla fine della giornata grazie a un’attività che ti piace, come ad esempio lo sport.

