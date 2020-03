Occhi grandi? Ecco come ottenerli con semplici trucchi make up

In questo periodo di quarantena forzata quale occasione migliore per sperimentare nuovi modi per essere ancora più belle? Ecco i consigli make up per ottenere occhi grandi ed uno sguardo da bambi…

Chiusi in casa h24, oltre a cucinare, leggere, guardare un film e pulire la casa, come possiamo impiegare il nostro tempo, magari in modo produttivo? Per esempio possiamo prenderci cura della nostra bellezza e sperimentare nuovi make up. Volete per esempio occhi più grandi e uno sguardo wow? Seguiti questi semplici consigli…

Ecco il giusto make up per ottenere occhi più grandi

Prima di tutto è fondamentale definire le sopracciglia per uno sguardo aperto ed intenso. Per ottenere questo effetto bisogna disegnarle con una matita apposita, allungando la parte esterna quanto basta ed alzandole verso l’alto. Il secondo accorgimento è quello di evitare di usare la matita nera dentro l’occhio ma solo all’esterno sfumandola un po’ per dare un effetto allungato. In questo modo l’occhio sarà definito ma non appesantito. All’interno si possono applicare matite dai colori chiari per un effetto luminoso e definito, in grado di valorizzare anche gli sguardi più spenti.

Per ottenere con il make up occhi grandi è fondamentale anche evitare ombretti dalle tonalità troppo scure ma preferire quelli crema, panna, champagne, rosa, bianco sporco e avorio che riflettono maggiormente la luce e danno un effetto ottico di apertura. I colori più scuri, magari marrone o tortora si possono inserire sopra la piega dell’occhio, sfumando poi verso l’esterno. Per donare luminosità si possono creare i punti luce con ombretti brillanti al centro della palpebra e all’interno dell’occhio.

Infine per uno sguardo wow sono ottime anche le ciglia finte, soprattutto se con il solo mascara non si riesce ad ottenere l’effetto bambi.

Ora che hai tanto tempo per stare in casa divertiti con i colori ed i trucchi del tuo beauty case. Sarai poi perfetta quando tornerai in ufficio ed avrai l’invidia di tutte le tue colleghe!