Seguiamo alcuni consigli per un make-up impeccabile.

Fonte: IStock

I colori degli ombretti adatti agli occhi grandi sono le tonalità del marrone, del grigio e del bronzo così da garantire una profondità all’occhio. Gli ombretti dalle tonalità chiare come il rosa, il verde sono totalmente da evitare, se si usano senza alcuna sfumatura, perché fanno sembrare gli occhi ancora più grandi.

Il make up per gli occhi grandi deve essere d’effetto e deve valorizzarli, fare dei giochi di effetti grafici è perfetto. Possiamo iniziare ad applicare un ombretto chiaro, come beige opaco, rosa chiaro o l’avorio, sulla parte interna dell’occhio e poi sfumare sulla palpebra fino alla piega. Utilizzate il pennello tondo, applicate il colore marrone opaco per scurire l’angolo esterno dell’occhio, partendo dall’attaccatura più esterna delle ciglia per proseguire fino alle piega della palpebra.