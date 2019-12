6 astuzie sorprendenti per ridurre lo zucchero

Volere limitare il consumo di zucchero non significa solo attuare determinate scelte alimentari e arrendersi ad alcune privazioni. Puoi ridurre il consumo di zuccheri con alcuni semplici suggerimenti.

Puoi provare a contenerti, ma lo zucchero è sempre nei paragi, basta passare davanti ad un bar per notare un un dessert in vetrina, per non parlare delle delizie che abbondano nelle pasticcerie che catturano non solo per la loro bellezza, ma anche per il loro profumo. Il richiamo dello zucchero è più forte di ogni altra cosa. Se vuoi darti una spinta in più per la disintossicazione da carboidrati, ecco alcuni suggerimenti che possono aiutarti a rimanere in rotta.

Come ridurre il consumo dello zucchero

Questi piccoli preziosi consigli ti sorprenderanno: ridurre il consumo di zucchero è molto più facile di quanto pensi:



Fai Progressi graduali

È più facile apportare piccole e semplici modifiche alla tua dieta piuttosto che interrompere tutto in una volta. In questo modo, dai alle tue papille gustative il tempo di imparare ad apprezzare nuovi sapori meno dolci. Per non parlare del fatto che l’ansia legata a cambiamenti troppo drastici crea stress, che non ti aiuta a mantenere alta la tua motivazione.

Bevi acqua

Vuoi uno spuntino dolce? Prima prova a bere un bicchiere d’acqua. Le voglie di zucchero possono essere un segnale di disidratazione. Dopo aver bevuto acqua, attendi qualche minuto e osserva cosa sta succedendo nel tuo corpo. Il più delle volte la voglia di zucchero si dissolve.

Riposare le giuste ore

Quando si è affaticati o stressati, il corpo ha bisogno di energia e appare il desiderio di zucchero. Evita quanto più possibile la mancanza di sonno, i tramonti tardivi e i risvegli precoci. Prova a dormire otto ore buone a notte.

Fai una passeggiata

Quando riduci l’assunzione di zucchero, il tuo corpo vorrà una nuova fonte di energia e, che ci crediate o no, è possibile farlo attraverso l’esercizio. L’attività fisica aiuta a bilanciare la glicemia, a ridurre la tensione e ad aumentare il livello di energia. Inizia con sessioni di 10 minuti al giorno, quindi aumenta gradualmente, a seconda del tuo livello di comfort. Un’attività intensa come un’escursione può aumentare la produzione di ormoni della felicità e naturalmente ridurre la necessità di zucchero.

Ridurre il caffè

Il consumo di caffeina può includere disidratazione e fluttuazione di zucchero nel sangue, nonché un aumento delle voglie di zucchero. Se vuoi sbarazzarti dei tuoi riflessi zuccherini, prova a ridurre il caffè. Una tazza in meno al giorno è già utile. E se non riesci a sopravvivere senza caffeina, prova alternative come il tè matcha o il tè verde.

Cambia stile di vita

Cerca di affrontare questo processo di disintossicazione dello zucchero come l’adozione di un nuovo stile di vita più sano, piuttosto che una privazione. Secondo il sito web del Reader’s Digest, alcuni studi hanno dimostrato che dire “Non mangio zucchero” è più efficace di “Non posso mangiare zucchero” perché la prima frase implica una scelta, mentre il secondo suggerisce una decisione imposta.

Definire e accettare un nuovo stile di vita più sano non è facile, soprattutto quando si tratta di rimuovere una dipendenza come lo zucchero. L’ipnosi potrebbe essere una soluzione interessante nella gestione di questa dipendenza.

