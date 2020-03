Con le restrizioni del Coronavirus, tanti italiani hanno scelto di fare acquisti on line, ma come dobbiamo tutelarci quando ci consegnano il pacco? Parla l’esperto.

In questo periodo l’Italia sta vivendo un momento storico davvero difficile per l’emergenza Coronavirus.

Ormai fare la spesa, praticare un’attività sportiva a casa, dedicarsi più alla preparazione di ricette o trascorrere più tempo a giocare con i propri figli, è il passatempo di molti italiani.

Sono tante le cose che si possono fare, ma ci sono anche dei limiti a cui bisogna attenersi, infatti l’11 marzo il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ha emanato nuove e più rigide misure restrittive per contrastare il contagio da Coronavirus.

Il Coronavirus ci ha preclusi di piccoli gesti e abitudini, rendendo difficile molti altri, basti pensare alle attività commerciali aperte.

In questo periodo si fanno gli acquisti on line, infatti l’e-commerce, è la soluzione adottata da tantissime persone, così non si esce di casa.

Tanti stanno acquistando on line libri per trascorrere il tempo, oppure gadget o addirittura attrezzi per praticare sport a casa. Ma vi siete chiesti se è sicuro farsi recapitare prodotti o cibo a casa dal corriere?

Scopriamo cosa afferma il professore di Microbiologia all’Università Bicocca di Milano Francesco Broccolo, durante l’intervista al Sole 24 Ore.