Emergenza Coronavirus | Harry e Meghan, preoccupazione per i contagi

Emergenza Coronavirus. La Regina Elisabetta e suo marito Filippo lasciano Buckingham Palace, paura a Vancouver per Meghan e Harry.

La paura per il Coronavirus è arrivata fino a Buckingham Palace, sono stati giorni complicati in Inghilterra: Boris Johnson è passato, nell’arco di poche settimane, dal parlare di immunità di gregge contro il COVID-19 a dover prendere le prime inevitabili precauzioni. Anche se, nel Regno Unito, si vedono ancora forme di assembramento e le strade sono popolate come se un’emergenza sanitaria non fosse in corso.

A scanso di equivoci, Elisabetta e Filippo, i Reali d’Inghilterra hanno lasciato il Palazzo Reale per evitare eventuali contagi. Ad ogni modo il timore c’è non soltanto per loro, che pur godendo di ottima salute (considerando le primavere che entrambi contano) potrebbero essere soggetti a rischio. Evidente preoccupazione anche da parte di Harry e Meghan, i Duchi di Sussex, malgrado la recente scissione dagli obblighi di casata, mantengono comunque i contatti personali con la Royal Family. Un po’ d’agitazione è dovuta addirittura al fatto che i giovani – attualmente a Vancouver – potrebbero aver contratto il COVID-19.

Coronavirus, Duchi di Sussex sugli scudi: “Presa ogni precauzione”

Non ci sono ancora riscontri ufficiali in merito a questa ipotesi, tuttavia Harry e Meghan stanno prendendo ogni precauzione del caso: il sospetto è che potrebbero, secondo loro, averlo contratto i primi di Marzo appena tornati in Inghilterra. Un fugace ritorno in patria per espletare le ultime formalità da reali. In tale contesto Harry ha abbracciato Lewis Hamilton durante l’inaugurazione del Silverstone Experience Center, il pilota di formula uno – due giorni prima – è stato a contatto con Idris Elba e Sophie Trudeau. Primo Ministro canadese e signora, entrambi positivi al COVID-19. Da qui le preoccupazioni dei Duchi di Sussex.

Tuttavia, stando alle prime indiscrezioni dei tabloid inglesi, la coppia si sta adoperando adeguatamente ricorrendo alle opportune contromisure: “Non si sa Hamilton abbia fatto il test. Ma se Harry e Meghan dovessero scoprire di essere stati in contatto con persone contagiate, si comporterebbero di conseguenza”, riferisce il The Guardian.

Il Daily Mail, invece, pubblica ulteriori indiscrezioni: sembrerebbe, infatti, che pur non avendo ancora certezze sulla positività o meno della coppia al Coronavirus, lo staff che lavora con loro e talvolta reperisce anche i generi alimentari di prima necessità abbia già adottato determinate cautele: utilizzo di guanti in lattice e messa in opera di un rigoroso protocollo di igiene. Inoltre, Harry e Meghan, sempre secondo quanto riporta il Daily Mail, si starebbero adoperando per creare un sistema di supporto online per tutti coloro alle prese con questa piaga socio-sanitaria, con particolare attenzione alle persone più vulnerabili.

La Duchessa di Sussex, in aggiunta, starebbe pensando di rivolgersi a un team di esperti psicologi per reagire adeguatamente a questa situazione complessa anche dal punto di vista psichico. Da Buckingham Palace a Vancouver, Royal Family e affini restano sugli scudi. Mentre il governo inglese riflette se sia il caso o meno di adottare misure più stringenti. Italia docet.

