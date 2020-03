Coronavirus | Clizia Incorvaia ha lasciato su Instagram un messaggio di supporto al conduttore, risultato positivo al virus

Purtroppo, nelle scorse ore, è stato confermato che Pietro Chiambretti è positivo al coronavirus. Tanti sono stati i messaggi di supporto verso il conduttore, non solo da parte del pubblico del piccolo schermo ma anche dai personaggi da lui lanciati.

E’ il caso di Clizia Incorvaia, ex concorrente del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini ed attuale compagna di Paolo Ciavarro. La bella modella, lanciata da Chiambretti qualche anno fa su La7, ci ha tenuto a fargli sentire la sua vicinanza, dedicandogli un post sul suo profilo Instagram. Augurandosi, come tutti noi, che possa presto ritornare a casa insieme a sua madre, anche lei positiva al virus.

“Piero, è vero: sei stato il mio talent scout” ha esordito la modella su Instagram. “Mi ero appena laureata e mai avrei immaginato di poter lavorare in tv, ma tu mi hai scelta per interpretare il ruolo de La Stagista in un tuo programma su La 7” ha proseguito Clizia.

“Mi ha portato con te anche nei panni della principessa delle favole al Chiambretti Night, dando vita ad un’idea che ti avevo confidato” ha continuato. “Ti devo davvero tanto e spero tu possa tornare presto a casa” ha concluso l’ex di Francesco Sarcina.

Il messaggio di Clizia Incorvaia per Piero Chiambretti ha spiazzato un po’ il pubblico del piccolo schermo, forse ignaro del bene legame nato tra i due.

Piero Chiambretti, probabilmente, non ha avuto modo di poter leggere i bei messaggi che il pubblico e Clizia Incorvaia hanno scritto per lui, visto che Vladimir Luxuria ha raccontato che è ricoverato insieme a sua madre. Ma sicuramente avrà modo leggerli non appena ritornerà a casa, visto che tutti non vedono l’ora di riabbracciarlo, anche se a un metro di distanza.

“Piero, sono con te” ha scritto Clizia del GF Vip, di recente tra l’altro una sua stories ha mandato in confusione le fan di Paolo Ciavarro. “Mi hai insegnato la disciplina, ad essere creativi e stakanovisti. Senza dimenticare quel pizzico di follia che da sempre ti contraddistingue” ha proseguito la modella. “Andrà tutto bene”.

Clizia Incorvaia è soltanto una dei tantissimi personaggi del piccolo schermo che si è unita nell’augurare una pronta guarigione a Piero Chiambretti, sperando che l’incubo del coronavirus possa presto terminare.