GF Vip | Un parente di Adriana Volpe sembrerebbe aver contratto il coronavirus

Nelle scorse ore, come riportato da Bitchy F, il GF Vip ha convocato in confessionale Adriana Volpe. La concorrente è stata trattenuta per parecchio tempo dagli autori, tanto da far subito preoccupare Patrick Pugliese.

“La situazione non è bella” ha commentato la conduttrice. “Si è ammalato un suo conoscente?” ha chiesto lo storico concorrente, ma la regia ha prontamente staccato il tutto. Ieri sera, tra l’altro, Alfonso Signorini ci ha tenuto a mandare un grosso abbraccio al marito di Adriana Volpe che non starebbe passando un bel momento. A cosa si riferiva il conduttore?

Sul web si è subito ipotizzato che l’uomo, scappato in Costa Rica con sua figlia, possa aver contratto il virus.