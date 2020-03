Iosuonodacasa | Concerti in salotto ai tempi del Coronavirus: la quarantena diventa pop

Ad un mese di distanza dal Festival di Sanremo, l’Italia è alle prese con l’emergenza Coronavirus. Diversi artisti, in questo periodo di isolamento forzato, hanno optato per esibirsi in diretta social da casa.

“Musica e il resto scompare”, un mese fa andava in onda l’edizione numero Settanta del Festival di Sanremo. Il tormentone di Elettra Lamborghini, rimasto in testa quasi come una profezia: poco più di 30 giorni dopo siamo alle prese con l’emergenza sanitaria per il COVID-19 e non restano altro che i ricordi di una vita sociale che, ora, arranca per il bene della collettività. Spostamenti ridotti al minimo e, allora, come canta Elettra “il resto scompare” e resta solo la musica.

È possibile sentirla a casa, dove si è costretti – gioco forza – a rimanere fino a nuovo ordine. Così gli artisti hanno pensato, in accordo con le maggiori case di distribuzione e produzione musicale, di lanciare l’hashtag #iosuonodacasa. Alternativa valida a #iorestoacasa, veri e propri concerti fruibili in diretta Instagram: il social network che collega tutti. Anche a distanza. Dunque il palco diviene il divano e il salotto di casa, ma il pubblico resta immenso: non presente fisicamente, ma collegato in contemporanea.

Coronavirus, i cantanti si esibiscono da casa: l’idea social che ha rivoluzionato i concerti

L’idea l’ha lanciata qualche giorno fa Lorenzo Jovanotti che, approfittando di questi giorni di isolamento indotto, ha scelto di dar vita al “Jova House Party”: una serie di video in diretta da casa sua dove ha improvvisato canzoni, siparietti e anche qualche bella e interessante chiacchierata con gli ospiti che condividevano la diretta. Sempre e comunque dalle proprie case. Un modo come un altro per restare #distantimauniti, altra campagna social lanciata per invitare gli italiani ad essere prudenti rispettando le distanze di sicurezza onde evitare contagi.

La situazione, per quel che riguarda il Coronavirus, migliorerà. Non è dato sapere quando, al come ci stanno pensando medici e infermieri, dando il massimo con l’aiuto fondamentale della ricerca medica e della scienza. Nel frattempo tanto vale distrarsi, per quanto possibile, con le nuove forme di intrattenimento telematico: non solo i cantanti, infatti, hanno usato l’escamotage della Rete per dare una mano – facendo ciò in cui riescono meglio e cioè regalare sorrisi – in questo momento particolarmente difficile e complicato per la nostra Penisola. Basti pensare a Frank Matano, Fiorello e Rovazzi (questi ultimi hanno partecipato come ospiti alla diretta del ‘Ragazzo Fortunato’) che non si son tirati indietro nel continuare ad essere eterni guasconi tra palco e (amara) realtà.

I prossimi concerti su Instagram, tornando alla musica, saranno di Enrico Nigiotti, Gianna Nannini, Gigi D’Alessio e Marco Masini. Del resto “Canta che ti passa” è un mantra salvifico da tempi non sospetti. Speriamo serva anche stavolta.

