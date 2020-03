Detto Fatto | Lo staff del programma è rinchiuso negli studi Rai per un caso positivo di Coronavirus

Brutte notizie per lo staff di Detto Fatto! Come riportato dal portale Dagospia, gli addetti ai lavori sono costretti a non abbandonare gli studi di produzione Rai a causa di una truccatrice che è risultata essere positiva al coronavirus.

Una scelta, che tanto sta facendo discutere, purtroppo doverosa. In quanto se anche gli altri collaboratori dovessero risultare positivi, visto che sono stati in contattato con la make up artist infetta, potrebbero mettere a rischio la salute di tutti i loro parenti se facessero la quarantena forzata in casa propria.

Lo staff di Detto Fatto è bloccato negli studi a causa del coronavirus, in una quarantena, purtroppo, forzata.

Detto Fatto | Sospese le registrazioni per 14 giorni per coronavirus

Bianca Guaccero, che sperava di tornare al più presto al programma, non era presente quando è accaduto il tutto.

La conduttrice di Detto Fatto, come i più informati sapranno bene, da qualche giorno è assente all’interno del programma, in quanto si ritrova a casa per una gastroenterite e non perché positiva al coronavirus. Nelle scorse ore, infatti, la conduttrice di Rai 2 ha smentito le voci che la vedevano positiva al virus, visto che numerosi portali web riportavano la notizia senza alcun fondamento.

Ovviamente dato che lo staff è rinchiuso negli studi Rai per una quarantena forzata, è stata sospesa la registrazione di Detto Fatto per il coronavirus. Anche se, ancora per qualche giorno, il pubblico del piccolo schermo potrà continuare a seguire il programma visto che alcuni appuntamenti sono stati precedentemente registrati.

Almeno per il momento, dopo l’annuncio fatto dal portale web di Dagospia, non è ancora arrivato nessun comunicato dalla Rai o dallo staff di Detto Fatto. Pare però che i tutor del programma non fossero presenti durante il fatidico momento.