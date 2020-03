Detto Fatto | Bianca Guaccero dopo il malore: “Spero di tornare”

Detto Fatto | Bianca Guaccero ha annunciato sul suo profilo Instagram che non vede l’ora di tornare sul piccolo schermo

Bianca Guaccero, come ormai noto, si è purtroppo beccata una brutta gastroenterite e per questo motivo non può condurre il suo appuntamento fisso con Detto Fatto. La Rai l’ha temporaneamente sostituita, per permettere alla conduttrice di poter guarire e di ritornare sul piccolo schermo più forte di prima.

Il pubblico però ha inondato di messaggi la Guaccero, augurandole una pronta guarigione e mostrando tutto il proprio affetto nei suoi confronti. Visto il periodo difficile, lei era una delle poche in grado di strappare loro un sorriso.

“Vi ringrazio per tutti i messaggi che mi state scrivendo” ha esordito Bianca Guaccero dopo il malore. “Oggi sto un po’ meglio e spero di poter tornare presto sul piccolo schermo, magari anche in settimana!” ha concluso e il suo pubblico non può che sperare la stessa cosa.

Leggi anche:

Detto Fatto: Bianca Guaccero bacchetta Jonathan Kashanian in diretta

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Bianca Guaccero malata | I messaggi di sostegno dei tutor di Detto Fatto

Bianca Guaccero, che come anticipato è assente alla conduzione di Detto Fatto, non ha soltanto ricevuto messaggi da parte del suo fedele pubblico, ma anche da tutti i suoi colleghi che hanno voluto mostrarle tutto il loro sostegno e appoggio.

Tra questi, ovviamente, non poteva mancare Carla Gozzi, che ha augurato alla Guaccero di ritornare il prima possibile, ma ovviamente soltanto dopo la sua completa guarigione.

“Cherie Blanche!” ha esordito la stylist di Rai 2. “Rimettiti presto e torna appena puoi. Ti aspettiamo” ha concluso. Ma Carla non è stata l’unica. Anche Jill Cooper ha voluto mostrare tutto il suo supporto alla padrona di casa di Rai 2. “Abbi cura di te” ha scritto la personal trainer. “Sei una guerriera”.

Questi sono i messaggi che danno la forza di andare avanti alla conduttrice di Detto Fatto, che di recente ha anche smentito la chiusura del programma.

Leggi anche:

Stefano De Martino| Bianca Guaccero spiazza: “Non doveva rifarsi”

Come affermato dalla conduttrice stessa, almeno per il momento non sa ancora quando ritornerà sul piccolo schermo, ma il pubblico non può che sperare che Bianca Guaccero a Detto Fatto torni presto e in piena salute.