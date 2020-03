Pomeriggio 5 | Barbara d’Urso si è fidanzata con un avvocato con cui ha avuto una storia in passato? Chi lancia il gossip

Barbara d’Urso, da anni, dichiara sempre di essere single e innamorata soltanto della vita, del suo pubblico e prima di ogni cosa dei suoi due figli. Le cose, però, stando quanto pubblicato dal settimanale Chi sembrerebbero essere cambiate per la bella conduttrice di Pomeriggio 5.

Il settimanale ha pubblicato delle foto che ritraggono la presentatrice di canale 5 al fianco di un avvocato, Felice Massa, che con Barbara avrebbe avuto una relazione già in passato.

La rivista diretta da Alfonso Signorini insinua che tra i due ci sia qualcosa, anche se è bene specificare che l’avvocato segue anche alcuni affari di Barbara quindi l’incontro potrebbe essere anche puramente lavorativo, visto che i paparazzi non hanno immortalato nessun bacio tra i due. Anche se potrebbe essere dipeso dalle nuove direttive emanate dagli organi competenti.

Barbara d’Urso si è fidanzata con Felice Massa? I fan di Pomeriggio 5 sperano tutti di sì.

Coronavirus | Barbara d’Urso lancia un importante messaggio a Pomeriggio 5

La conduttrice di Pomeriggio Cinque, durante la diretta di oggi, non ha fatto alcun accenno al gossip che la vedrebbe fidanzata. Anche se qualche giorno fa aveva smentito la storia con Pupo.

Barbara d’Urso, però, ha preferito lanciare un importante messaggio riguardante il coronavirus , invitando tutti i suoi fedeli telespettatori a restare a casa. La conduttrice ci ha tenuto a precisare che tutti devono rispettare la nuova normativa, non solo per il proprio bene ma anche per la salute e il benessere di tutte le persone che ci circondano.

Barbara d’Urso sul Coronavirus a Pomeriggio 5 ha lanciato il suo importante messaggio, sperando che il suo pubblico segua il consiglio che lei ha dato loro.

Anche se i telespettatori sperano sempre che, nonostante resti a casa, possa trovare qualcuno al suo fianco. Negli scorsi mesi si era parlato del suo avvicinamento con Filippo Nardi, ma subito smentito.

Barbara d’Urso si è davvero fidanzata o con l’avvocato ha un rapporto puramente lavorativo?