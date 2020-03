Bianca Guaccero, assente a Detto Fatto, fa chiarezza su Instagram sulle sue condizioni: “non ho il coronavirus, state speculando sulla mia salute”.

Bianca Guaccero ancora assente a Detto Fatto. La conduttrice e attrice pugliese, colpita da una gastroenterite, si sta ancora riprendendo e tornerà al timone della trasmissione di Raidue quando si sarà completamente rimessa. In queste ore, però, sul web, si sono moltiplicate notizie sulla sua salute di fronte alle quali la Guaccero si è lasciata andare ad un durissimo sfogo puntando il dito contro chi sta speculando sulla sua salute.

Bianca Guaccero furiosa sui social: “non ho il coronavirus, state speculando sulla mia salute in questo delicato momento”

Bianca Guaccero non ci sta e replica a chi, in queste ore, sta speculando sulla sua salute diffondendo notizie non vere. “Visto che all’ignoranza non c’è mai fine, ritorno a ripetervi che in circolo ci sono anche i comuni virus come la gastroenterite” – scrive Bianca Guaccero su Instagram rispondendo a tutti quelli che ancora chiedono il motivo della sua assenza a Detto Fatto. Poi aggiunge: “non ho il coronavirus, altrimenti lo avrei dichiarato aspertamente”.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI

Bianca, poi, racconta di aver avuto il primo malessere domenica e, sebbene stia migliorando come aveva annunciato in un precedente messaggio ai fans, aggiunge che tornerà a lavoro solo quando si sara completamente ripresa per evitare inutili rischi in un momento così delicato per l’Italia alle prese con l’emergenza coronavirus.

“Ringrazio come sempre tutti i blog che hanno utilizzato titoli sensazionalistici speculando sulla mia salute. Invece che occupare i loro spazi per divulgare cose più importanti e che sono più utili alla società, in questo delicatissimo momento storico”, conclude poi Bianca.



“Stai tranquilla e non devi giustificarti! Lasciali parlare! Avanti tutta e buona guarigione!”, “Forza Bianca, riprenditi presto… Sei una donna meravigliosa, ti stimo molto”, “Non giustificarti, Bianca, è tempo perso. Chi ha un briciolo di cervello ha capito il tuo malessere, il resto parlasse quanto vuole”, scrivono i fan.