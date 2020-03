Coronavirus, i cantanti italiani si mobilitano con i concerti su Instagram: le date dei live annunciati, da Fabrizio Moro a Gianni Nannini fino a Nek.

Gli artisti si uniscono per allietare le ore di quarantena a causa del coronavirus degli italiani facendo dei piccoli live su Instagram e Facebook. In assenza dei concerti, i cantanti italiani rispondono all’appello lanciato dai più importanti siti di musica italiana come Rockol, All Music Italia, Onstage, Newsic, Frequenza italiana organizzando dei piccoli concerti social per intrattenere i fans a casa. Da Fabrizio Moro a Gianna Nannini, da Enrico Nigiotti a Nek fino ai Modà, andiamo a scoprire tutto il calendario.

Coronavirus, le date dei concerti social dei cantanti italiani

L’Italia sarà zona rossa fino al 3 aprile come prevede il decreto “Io resto a casa” approvato dal Governo per tentare di ridurre il numero dei contagiati da coronavirus. Cosa fare in questi giorni? Si può leggere, guardare film, serie tv, suonare, trascorrere il tempo con la famiglia, ma si può anche cantare e divertirsi come se si partecipasse ad un concerto live.

Con gli spettacoli e gli eventi sospesi, l’agenzia Friends and Partners ha deciso di rispondere all’appello suddetto organizzando l’iniziativa #Acasaconvoi grazie alla quale, molti artisti, nei prossimi giorni, faranno delle dirette social durante le quali canteranno, parleranno e si confronteranno con i fans.

Sono tantissimi gli artisti italiani che hanno aderito alla manifestazione. Oggi, tocca a Nek e ai Modà. Domani sarà la volta di Gianna Nannini mentre venerdì toccherà a Marco Masini ed Enrico Nigiotti regalare un po’ di spensieratezza agli italiani in un momento particolarmente difficile.

Nei prossimi giorni saranno svelate le date degli altri cantanti che hanno aderito alla manifestazione e tra questi c’è anche Fabrizio Moro che, dopo aver invitato tutti i fans a restare a casa, con un post su Instagram, ha annunciato il mini live che andrà in onda da casa sua.

“Qui stiamo organizzando dei mini live chitarra e voce che andranno in onda dal salone di casa mia, così ci facciamo compagnia ❤️a breve vi faccio sapere il giorno e l’ora precisa . Vi voglio bene e mi mancate tanto… tutti”.

Ecco il calendario dei live social: