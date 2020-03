Emergenza Coronavirus | Il messaggio di Sharon Stone all’Italia – VIDEO

Emergenza Coronavirus, anche l’America prende in considerazione la diffusione del COVID-19. Trump ha bloccato tutti i voli dall’Europa agli Stati Uniti e viceversa. Sharon Stone parla agli italiani.

Emergenza Coronavirus, in Italia tutto sta prendendo – purtroppo – i contorni di un film di fantascienza: strade vuote, negozi chiusi, attività ridotte al minimo. Un’auto-quarantena pressoché totale se escludiamo i beni e servizi di prima necessità: la battaglia al COVID-19, ormai, è a tutto campo con la Penisola interamente zona rossa che cerca con tutte le forze – e le possibilità – di proteggersi.

Il Governo Conte ha stanziato 25 miliardi di aiuti economici per favorire il supporto a tutti coloro – in numero sempre più crescente – che hanno chiuso, per dovere e responsabilità, la propria attività momentaneamente. L’atmosfera è quella di perenne attesa per evitare il punto di non ritorno: scenari potenzialmente ed effettivamente cinematografici che hanno colpito nel profondo l’attrice, ex modella e produttrice statunitense Sharon Stone.

Emergenza Coronavirus, Sharon Stone solidale con gli italiani

La celebre 62enne, attraverso il proprio account Instagram ufficiale, ha voluto fare un video in cui mostra tutta la propria solidarietà all’Italia specificando anche che l’America, dopo un primo momento di sottovalutazione del problema, sta iniziando a considerare seriamente – con tutte le cautele del caso – l’emergenza sanitaria in atto che, settimana dopo settimana, colpisce al cuore di ciascuno Stato europeo e non solo.

Non molto tempo fa Trump si era mostrato scettico circa questa situazione di prevenzione ed allarmismo, ora è stato costretto a fare un dietrofront: il Presidente degli Stati Uniti ha bloccato i voli dall’America all’Europa e viceversa. Di questo ed altro ha parlato la Stone attraverso un messaggio chiaro e diretto rivolto, anche e sopratutto, a noi italiani: “Stiamo tutti lavorando da casa e supportiamo i nostri cari. Supereremo questo momento insieme. Credete in voi stessi, abbiate molta fede. I sentimenti positivi fanno bene al sistema immunitario. Quindi cercate di essere felici, cercate di essere positivi, io vi mando tanto amore e tanto supporto. Siate felici, amati e guardate sempre avanti“.

Circa la riduzione delle attività e il cambio di abitudini, la Stone ha detto il vero: basti pensare che due giorni fa è stato il compleanno dell’attrice e si è tenuto un party di alto livello fra celebrità e amici dell’ex indossatrice. Nella Grande Mela non vi sono restrizioni di movimento come nello Stivale, ciononostante Sharon e gli invitati all’evento speciale sono stati tutti controllati da un’infermiera che ha misurato loro la febbre secondo il protocollo di questo periodo particolarmente complesso. Se persino la vita a Stelle e Strisce inizia a cambiare, allora siamo davvero dinnanzi a qualcosa che non può – e non deve – più esser sottovalutato. In Italia, purtroppo e per fortuna, ce ne siamo accorti da un pezzo.

