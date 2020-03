La Rai cambia tutto: nuovo palinsesto per il coronavirus. Saltano cinque programmi, ecco la nuova programmazione da lunedì 16 marzo.

Il coronavirus cambia la vita degli italiani e stravolge i palinsesti televisivi. Dopo la decisione di Mediaset di sospendere programmi come Verissimo, La Repubblica delle Donne e Quarta Repubblica dopo la positività al virus di Nicola Porro, anche la Rai cambia il palinsesto stoppando le registrazioni di alcune delle trasmissione più amate e dando priorità all’informazione.

La Rai stravolge il palinsesto per il coronavirus: più spazio a Storie Italiane e La vita in diretta

La Rai sceglie di dare più spazio all’informazione in piena emergenza coronavirus per la quale è stato emanato un nuovo decreto con misure ancora più restrittivi. Dopo la sospensione delle registrazioni della trasmissiome di Raidue, Detto Fatto dopo la positività al virus di una truccatrice, sono state sospese anche le registrazioni de I soliti Ignoti e dell’Eredità. Da lunedù 16 marzo, inoltre, saranno sospesi anche La prova del cuoco e Vieni da me.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Secondo quanto fa sapere Alberto Dandolo, I soliti ignoti di Amadeus andranno regolarmente fino a sabato 14 marzo, poi saranno trasmesse le repliche. Le nuove puntate de L’Eredità andranno in onda fino al 22 marzo per poi lasciare spazio alle repliche.

Sospesi Marzullo, Buongiorno Benessere e S’è fatta notte mentre saltono La prova del cuoco e Vieni da me. Le trasmissioni condotte rispettivamente da Elisa Isoardi e Caterina Balivo venivano trasmesse in diretta. Da lunedì 16 marzo lasceranno il posto ad Eleonora Daniele, Lorella Cuccarini e Alberto Matano.

Storie Italiane, infatti, andrà in onda dalle 10 fino alle 13.20 circa mentre La vita in diretta sarà divisa in due parti. La prima andrà in onda dalle 14 alle 15.40 e dalle 16.50 alle 18.40.