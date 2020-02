Coronavirus Italia | L’emergenza complica la vita anche a Wanda Nara

Wanda Nara ostacolata dal Coronavirus, la co-conduttrice argentina, vista la situazione d’emergenza, ha dovuto trovare un altro mezzo per giungere a Roma e partecipare alla puntata del GFVip.

Il Coronavirus sta complicando la vita a molti, persino a Wanda Icardi. La showgirl argentina, costretta a fare la spola fra Milano, Roma e Parigi, non è contagiata ma per motivi di lavoro è costretta a soggiornare al nord. Dalle parti di Milano, infatti, c’è la zona rossa in relazione al virus, dove sono avvenuti la maggior parte dei contagi nel nostro Paese.

Per evitare complicazioni, le autorità competenti hanno chiuso tutti i luoghi di aggregazione. Questo ha comportato, per l’argentina, difficoltà a recarsi a Roma per partecipare al GFVip come co-conduttrice: le complicanze sono nate nel momento in cui è dovuta scendere verso la Capitale. Vista la situazione la modella di Buenos Aires si è fatta Milano-Roma in macchina, data la complicanza subentrata con i relativi treni e aerei.

Wanda Nara, che avventura: “Niente treni per venire a Roma”

“Potevo dire non vengo, invece, eccomi qui. Sono una professionista”, ha detto fra il serio ed il faceto in un video pubblicato su Instagram. Gli ascolti, come di consueto, l’hanno ripagata: i fan al solo vederla sono andati in visibilio, ma le difficoltà in seguito al Coronavirus e i suoi effetti (anche) sulla mobilità fra una città e l’altra restano. Da qui ad una settimana tutto dovrebbe rientrare nella norma, dicono gli esperti, ma l’aria tensiva e timorosa che si respira per le strade dello Stivale con supermercati assaltati e cittadini blindati in casa non rassicura certo la showgirl argentina. Lady Icardi, e non solo, se i problemi dovessero persistere, sarà costretta a trovare una soluzione di ripiego per gli spostamenti. Come, del resto, ha già fatto.

Questo dimostra ulteriormente quanto il virus, nella sua casualità, sia assolutamente democratico: è in grado di paralizzare un Paese intero nel suo sviluppo tanto da minarne la routine a livello di mobilità, quando non c’è il contagio effettivo a rimetterci – gioco forza – sono quegli equilibri quotidiani dati per scontati. Wanda Nara, suo malgrado, è stata una testimone perfetta e inconsapevole dell’incertezza che serpeggia all’interno del Paese. Anche se di mezzo c’era solo l’ingresso nella “casa” più famosa d’Italia.

