Coronavirus Italia, il numero dei contagiati sale a 283: dagli Usa, nel frattempo, arriva la notizia di un vaccino sperimentale, pronto per i test.

Sale il numero dei contagiati in Italia dal coroncavirus. L’ultimo bilancio arriva dal capo della protezione civile Angelo Borrelli che spiega che il numero dei contagiati è salito a 283 di cui 212 nella sola Lombardia. Nel frattempo, dagli Stati Uniti, arriva la notizia della di un vaccino sperimentale che sarebbe già pronto per i primi test.

Coronavirus Italia | Sale il numero dei contagiati: sono 283

E’ sempre più alto il numero delle persone contagiate da coronavirus. Dopo i primi casi a Palermo e a Firenze, il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, come fa sapere Sky Tg24, ha fatto il punto della situazione. Nel momento in cui scriviamo, in Italia ci sono 283 contagiati di cui 212 in Lombardia, 38 in Veneto, 23 in Emilia Romagna, 3 nel Lazio, 3 in Piemonte, 2 in Toscana, 1 in Trentino, 1 in Sicilia.

All’ANSA il Ministro della Salute, Roberto Speranza ha dichiarato: “L’emergenza coronavirus è una sfida di tutti. Il Paese sia unito. Occorre la massima collaborazione istituzionale”.

Coronavirus | Vaccino sperimentale dagli Usa pronto per i test

Dopo le dichiarazioni di Walter Ricciardi, membro esecutivo dell’OMS, nominato consigliere del ministro della Salute che ha fatto sapere che i tempi per avere un vaccino contro il coronavirus non saranno brevi, dagli Stati Uniti arriva la notizia di un vaccino sperimentale che sarebbe già pronto per i test.

Come fa sapere TGcom 24, un’azienda biotech americana, Moderna, ha fatto sapere di aver spedito il primo lotto del vaccino sperimentale mRna-1273 all’Istituto nazionale delle allergie e malattie infettive pronto per essere sperimentato su un numero ristretto di persone. La sperimentazione dovrebbe iniziare a fine aprile su circa 20-25 volontari sani.

Anche in Cina e in Australia continua la ricerca del vaccino. In Australia, in particolare, si è conclusa la sperimentazione in laboratorio del vaccino-candidato contro il Covid-19.

“Esistono ancora numerosi test per garantire che il vaccino-candidato sia sicuro e che crei un’efficace risposta immunitaria, ma la tecnologia e la dedizione dei ricercatori vogliono testimoniare che il primo ostacolo è stato superato”, ha detto Peter H›j, vicecancelliere e presidente dell’ateneo australiano si legge su Tgcom24.