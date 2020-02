GF Vip | Asia Valente ammette: “Ho comprato i followers” – VIDEO

GF Vip | In rete è spuntato un vecchio video in cui la concorrente Asia Valente ammette di aver acquistato dei followers su Instagram

Asia Valente si è presentata al GF Vip come una famosa influencer, peccato che le cose non stiano proprio in questo modo.

Grazie a Trash Italiano, infatti, in rete è spuntato un vecchio provino della concorrente di Alfonso Signorini in cui ammette che all’epoca, che aveva circa 250 mila followrs rispetto agli 800 di oggi, ben più della metà sono stati acquistati.

Asia Valente del GF Vip si è comprata i followers su Instagram, ammettendo qualcosa che già da tempo il pubblico del piccolo schermo aveva sospettato. Considerato che non è tra le influencer più famose del bel paese.