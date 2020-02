Come avere i capelli folti | ecco alcuni consigli da seguire

Sono tante le donne, che desiderano avere i capelli folti e spessi, ma se seguite dei consigli utili potete farlo anche voi, scopriamo come.

Sono tante le donne che hanno i capelli sottili e poco folti, e desiderano sfoggiare una chioma più folta, non è impossibile.

Le cause possono essere diverse, le condizioni ambientali, soprattutto l’età, che con il passare del tempo può provocare, inevitabilmente un assottigliamento del capello, di conseguenza i capelli perderanno volume.

La caduta dei capelli non è sempre possibile prevenirla, ma è importante prendersi cura dei capelli, perchè con l’assottigliamento del capello, si nota non solo il cuoio capelluto più facilmente, ma i capelli si indeboliscono e si spezzano facilmente.

Noi di CheDonna.it, vi possiamo dare qualche consiglio per far apparire i vostri capelli più folti con dei trucchetti semplici.

Non tutte le donne hanno una chioma folta e voluminosa, ma avere pochi capelli, è un problema che interessa diverse tante donne. La caduta dei capelli e l’indebolimento non si può evitare, c’è una soluzione, prendersi cura dei capelli, seguendo alcuni consigli.

1- Non lavare spesso i capelli

Alcune donne, pensano che lavare spesso i capelli faccia bene ai capelli, invece li indebolisce e li assottiglia. Il cuoio capelluto produce spontaneamente degli oli naturali, che vanno a rivestire i capelli, proteggendoli da fattori esterni. Se invece lavate i capelli spesso, vale a dire tutti i giorni, si possono assottigliare e indebolire. E’ sufficiente lavare i capelli 3 volte alla settimana senza rischiare che appaiano sporchi o appesantiti, nel caso di capelli grassi anche 4 volte alla settimana.

Viceversa, lavare i capelli poche volte, risulta dannoso, perchè il diradamento dei capelli, comporta la comparsa di forfora o da disturbi al cuoio capelluto. Potete utilizzare anche lo shampoo secco, tra un lavaggio e l’altro, i vostri capelli appariranno subito più puliti, leggeri, ma anche naturalmente più folti.

Lo shampoo secco è un’idea valida, in quanto la polvere si distribuisce alle radici e va ad assorbire lo sporco, che poi spazzolando va a rimuovere il prodotto in eccesso.

2- Utilizzare prodotti poco aggressivi

Prodotti molto aggressivi, come lo shampoo, balsamo e maschere capelli, possono indebolire i capelli, in quanto contengono sostanze chimiche dannose. I prodotti in commercio contengono diverse sostanze chimiche per garantire buoni risultati per lo stylist. Utilizzando questi prodotti a lungo termine, possono indebolire i capelli. E’ preferibile far ricadere la scelta su prodotti biologici o di origine naturale.