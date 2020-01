Come sfoggiare un outfit perfetto | segui i nostri consigli

Non è facile indossare capi che rendono il vostro outfit perfetto ed impeccabile. Se segui i nostri consigli e tutto sarà più facile.

Non è facile sfoggiare un look impeccabile e un outfit perfetto tutti i giorni. Quante volte avete aperto l’armadio e avete esclamato: cosa devo mettermi?

Indossare capi che rendono il vostro look perfetto e in armonia alla vostra silhouette non è difficile, bastano semplici regole da seguire, per rendere ogni outfit perfetto.

Scopriamo alcune regole d’oro da seguire per sfoggiare sempre un look perfetto.

Regole per un outfit perfetto

Non scoraggiatevi, ci sono diverse soluzioni per trovare l’outfit perfetto ogni giorno, basta seguire qualche influencer sui profili Instagram, ma non sempre è utile, perchè l’outfit perfetto si ottiene solo seguendo il proprio stile.

Per trovare il look che si adatta meglio a voi bisogna partire da ciò che già si possiede, cercando di far rinascere lo stile personale, ecco alcune regole da seguire.

1- Ordine

L’ordine è il primo passo da compiere, perchè avere nel proprio guardaroba tantissimi capi, non ci aiuta proprio, per un outfit perfetto. Eliminate dal vostro armadio i capi di abbigliamento che non indossate da molte tempo e lasciate solo gli abiti versatili e adatti in più occasioni e che vi fanno stare bene e sentire a vostro agio.

Altro step è dividere i capi estivi da quelli invernali e poi per tipologia, in questo modo:

t-shirt

camicie

maglioni

pantaloni

gonne

abiti

Sembrerà banale, ma avere un armadio ordinato ci permetterà di creare le giuste combinazioni.

2- Guardarsi allo specchio

Sembrerà quasi scontato, ma non tutte le donne dopo essersi vestite, si guardano allo specchio. Osservarsi significa conquistare la consapevolezza del proprio corpo, quindi delle proprie forme. Specchiarsi vi permette di capire se l’outfit scelto è adatto alle vostre forme e donerà un look impeccabile.

3- Realizzare un outfit monocolore

Sfoggiare un look monocromatico è un ottimo alleato del fisico della donna petite, perchè si sa spezzare nei colori non va a slanciare la silhouette, cosa che accade con il monocolore. L’outfit perfetto per le donne meno alte è un completo giacca e pantalone, naturalmente della stessa tonalità, magari scegliendo una giacca corta ed avvitata e come sotto-giacca un top o una blusa colorate, per donare uno stacco all’outfit.

Per evitare errori, soprattutto se non si è molto brave con gli abbinamenti o si ha spesso fretta, è sempre utile avere nel proprio guardaroba diversi capi monocolore che saranno sicuramente versatili, adatti a più occasioni. I colori consigliati sono:

nero

bianco

avorio

beige.

blu

Non abbinate mai:

due colori primari

due secondari

due tonalità diverse della stessa tinta

4- Spendere intelligentemente

Fare acquisti intelligenti, dopo aver eliminato dal vostro armadio i capi che non indossate più, acquistate solo capi versatili e non comprate il primo capo che vi capita sotto agli occhi. Il consiglio è fare shopping, in modo razionale, senza farvi prendere dalla foga del momento, prima di acquistare, prendetevi tutto il tempo necessario per capire se un vestito fa realmente al caso vostro.

6- Un accessorio è per sempre

Non bisogna spendere tanto in gioielli, ne bastano pochi che potete sfoggiare in più occasioni. Se indossate i vestiti di colori neutri, potete osare su accessori più vistosi ed appariscenti, l’importante è non eccedere con gli accessori o viceversa.

Per completare l’outfit, non possono mancare le scarpe e la borsa, che non devono necessariamente abbinate, ma solo alla cintura. L’idea è di avere una borsa di un colore neutro che si abbini in più occasioni, magari ne acquistate altre per le occasioni particolari, come una cerimonia.

7- Indossare abiti aderenti

Indossare abiti aderenti, ma non devono essere molto aderenti ed attillati, l’importante è accompagnino le linee del corpo. I capi aderenti sono da preferire a quelli ampi e svasati che rendono un pò goffe.

Se indossiate dei pantaloni strecht abbinate una maglia ampia e viceversa, se indossate un pantalone morbido per non sembrare dei fagotti meglio puntare su un top o maglia molto aderente, che mette in risalto le curve della parte superiore del nostro corpo.

8- Crea linee verticali

Gli abiti e gli accessori che si sviluppano in verticale, sono da preferire in quanto allungano la silhouette. Ecco qualche esempio per essere più chiari: se indossate un abito o una blusa con una scollatura profonda, o indossate una collana con un ciondolo lungo e sottile, o un cardigan con una fila di bottoni verticali, tendono ad allungare la silhouette.

9- Evitate le fantasie maxi

Per un outfit perfetto, l’ideale è indossare capi che non abbiano fantasie troppo ampie ed appariscenti, prediligete capi con piccoli pois, le righe sottili o dai disegni piccoli. Le donne che indossano abiti dalle stampe troppo grandi, danno l’impressione di una bambolina imprigionata in un vestito troppo grosso.

10- Evitare il crop top

Il crop top è adatto alle donne più giovani, che possono abbinarlo a pantaloni e gonne a vita alta, sconsigliato alle donne anche giovani che non hanno una silhouette lineare.