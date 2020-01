Lemon Curd, una tipica ricetta inglese. Una crema leggera, molto profumata e che nella sua versione originale prevede anche burro e uova. Ma noi la alleggeriamo e sarà gustosa lo stesso.

Il Lemon Curd (o Lemon cheese) è una crema a base di limone che in Italia conosciamo ancora poco. Arriva dalla tradizione dolciaria inglese e ha molti vantaggi: il primo è di essere profumatissima, ideale da spalmare su pane e fette biscottate ma anche per farcire le torte. Il secondo però è che rispetto alla versione base, che prevede uova e burro, esiste anche una variante come questa senza nessun grasso e quindi più leggera.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Una crema al limone, pronta in mano di un quarto d’ora, perfetta per quando avete degli ospiti ma anche da servire per colazione a tutta la famiglia. L’odore del limone sarà intenso ma anche leggero, mitigato dal sapore fresco del cocco. Una volta pronta, potete decorarla con delle foglioline di menta, oppure del cocco fresco tagliato a pezzetti. O ancora, servirla con dei frutti di bosco o delle fragole, come se fosse panna.

Scegliete poi voi come servirla: se la portate a tavola come crema, mettetela in una coppia di quelle da gelato oppure anche da spumante, farete un figurone. Altrimenti in un vasetto di vetro, di quelli per le conserve, che è sempre un modo originale per proporla.

Potrebbe interessarti: 8 cose che il succo di limone fa al tuo corpo e che dovresti sapere

Come preparare il Lemon Curd? Ecco il trucco

Non servono abilità speciali per preparare il vostro migliore Lemon Curd senza burro e senza uova. Pochi ingredienti, una cottura veloce e il gioco è fatto.

Ingredienti:

2 cucchiaini di scorza di limone grattugiata

130 ml di succo di limone

400 ml di crema di cocco

2 cucchiaini di maizena

2 cucchiai da caffè di sciroppo d’acero

Preparazione:

Mescolate con la frusta in una ciotola la crema di cocco con la scorza di un limone non trattato. A parte, fate sciogliere la maizena (o amido di mais) nel succo di limone) e poi aggiungete questo composto nella ciotola con la crema di cocco.

Prossimo passo è quello di aggiungere anche i due cucchiai di sciroppo d’acero, poi mescolate con cura.

Ti potrebbe interessare anche >>> Acqua e limone, 6 casi in cui assumerla fa male alla salute

Mettete tutto il composto in un pentolino e scaldate a fuoco medio. La vostra crema dovrà arrivare ad ebollizione ma ricordatevi di continuare a mescolarla. Servirà a non avere grumi ma anche a non farla attaccare.

Quando il composto sarà denso, dopo 3-4 minuti, potete togliere il pentolino dal fuoco.

A quel punto il vostro Lemon Curd sarà pronto da utilizzare come volete.

Ma come conservare la vostra crema? Se non la utilizzate subito, versatela in un barattolo sterilizzato e fatela raffreddare a temperatura ambiente prima di metterla in frigorifero. Lì potrà rimanere per quattro o cinque giorni.

Se invece la userete come farcitura per i dolci, oppure non resistete e volete mangiarla subito, fatela solo intiepidire. Poi mettetela in una boule di vetro coprendola con della pellicola trasparente e poi mettetela in frigo.