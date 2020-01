Giulio Raselli assente in studio: salta la scelta a Uomini e Donne – VIDEO

Giulio Raselli non si è presentato a Uomini e Donne alla registrazione di oggi del Trono Classico. La sua scelta è saltata o semplicemente rimandata?

Durante la registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne del 9 gennaio, Giulio Raselli avrebbe dovuto fare la sua scelta, ma il tronista non si è presentato in studio.

Come riportato da News Ued, Maria De Filippi e i suoi autori non hanno in alcun modo spiegato l’assenza del ragazzo in puntata. Molto probabilmente, Giulio ha fatto la sua scelta a porte chiuse provocando un certo mal contento da parte del pubblico che sperava di poter assistere alla scelta di Giulio Raselli in diretta, ma così non è stato.

La scelta del ragazzo è stata girata, come tradizione insegna, nella vecchia e tanto amata villa?

