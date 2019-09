Vino bianco per smacchiare il vino rosso, balsamo per le fibre ristrette….Ecco 10 suggerimenti formidabili per salvare i vestiti danneggiati dalla spazzatura

Il tuo abitino adorato è macchiato e il tuo maglione preferito è pieno di pelucchi antiestetici? Non fatevi prendere dal panico, ci sono alcuni rimedi della nonna per riportare in vita il vostro guardaroba. Limone, schiuma da barba o smalto per unghie sono trucchi semplici, veloci ed economici, scopri come usarli.

10 trucchi per salvare il tuo guardaroba

1. Usa un rasoio per rimuovere i pelucchi dal tuo maglione

Prendi un rasoio già usato (le lame smussate sono meno pericolose per il tessuto) per rimuovere i pelucchi sul tuo maglione preferito. Stendi bene l’indumento e sposta delicatamente il rasoio su e giù per rimuovere le palline di pelucchi. Un trucco che funziona anche su cappotti invernali leggermente invecchiati che hanno bisogno di una seconda vita.

2. Rimuovi le macchie di trucco con la schiuma da barba

Dopo il rasoio, la schiuma da barba! Ti sei tolto in fretta la maglietta e ora il colletto è pasticciato con una bella traccia beige? Applica la schiuma da barba sulla macchia di trucco, lascia agire per 10 minuti, quindi strofina la macchia con un panno pulito. Sciaqua il capo in acqua fredda e mettilo in lavatrice come di consueto.

3. Rimuovi le macchie di sudore con il succo di limone

Macchie di sudore sulla tua maglietta immacolata? Per sbarazzarti di quell’alone odiatissimo, mescola la stessa quantità di succo di limone e acqua e applica questo liquido sulle macchie giallastre. Lascia asciugare al sole e poi lava delicatamente. Se persistono, puoi aggiungere sale!

4. Usa il Tè per deodorare le scarpe

L’umidità è la fonte dei cattivi odori. Il suggerimento inarrestabile per rinfrescare scarpe da ginnastica puzzolenti? Metti dentro le scarpe delle bustine di tè non appena le rimuovi. Le foglie assorbiranno gli odori fastidiosi e diffonderanno una piacevole fragranza nelle scarpe.

5. Lucida le scarpe con una buccia di banana

Le scarpe in pelle sono di classe, ma necessitano di un pò di manutenzione per mantenerle luminose. E se non avessi a portata di mano un lucido o una cera apposite? Non fatevi prendere dal panico! Basta strofinarle con l’interno di una buccia di banana. Lasciare asciugare per circa 15 minuti. Quindi passare un panno morbido su di esse per far brillare le scarpe. I tuoi stivali saranno come nuovi!

6. Non far sfilare i collant con l’aiuto dello smalto

Accessorio spesso essenziale, il collant è purtroppo di natura fragile. Bastapoco per smagliarloinesorabilmente. Grazie a questa punta di saggezza della nonna, risolverai per sempre il problema collant. Applicare una o due mani di smalto trasparente sulle maglie strappate per evitare che il disastro si diffonda a macchia d’olio.

7. Aceto per evitare che i jeans scoloriscano

Prima di lavare i tuoi nuovi jeans o altri capi colorati o neri, immergili in acqua con aceto bianco, ti permette di fissare il colore. Puoi anche aggiungere regolarmente un bicchierino di aceto nella vasca della biancheria al posto dell’ammorbidente. Non hai l’aceto? usa il sale. 10 usi alternativi dell’aceto bianco per avere capi perfetti

8. Il balsamo per recuperare un indumento ristretto

I tuoi pantaloni preferiti si sono ristretti in lavatrice? Immergili in acqua calda e aggiungi due cucchiai di balsamo o shampoo per bambini. Tienili a bagno per trenta minuti, questo rilassa la fibra del capo. Mentre il tessuto èancora nell’acqua, allungalo delicatamente per ripristinare sua forma originale. Risciacqua con acqua fredda e lasciarlo asciugare. Semplice ed efficace, questo metodo ti permetterà di salvare i tuoi vestiti in pochissimo tempo!

9. Lucida le tue scarpe scamosciate con una lima per unghie

Se i tuoi stivali o ballerine sono sfregati e macchiati, passa elicatamente la lima su aree sporche. Se non ne hai una, puoi anche usare una gomma per cancellare pulita.

10. Rimuovi una macchia di vino rosso con il vino bianco

Il tuo bicchiere di vino rosso si è rovesciato sulla tua camicetta preferita. Se possibile, spugnalo subito dopo l’incidente e immergilo in latte tiepido o vino bianco prima di mettere il capo nel cestello della lavatrice. Alla sua uscita, la magia avrà operato.

