Abiti | ecco quali devi avere nell’armadio da utilizzare in più occasioni

3- Trench

Perfetto di giorno e di sera, sia per un look casual che elegante, il trench impermeabile a doppio petto rimane il copriabito perfetto da avere nel proprio armadio. Il colore perfetto è l’intramontabile beige e cammello, perfetto sopra i jeans o sopra un abito, adatto sia se indossate le ballerine che i tacchi alti.

4- Camicia bianca

La camicia bianca in cotone è, adatto sia a ballerine sia a tacchi alti. E’ il capo di abbigliamento perfetto non solo nelle mezze stagioni, ma anche in pieno inverno con un cardigan di cashmere sia lungo che corto. E’ un capo versatile, è elegante con un tailleur , ma allo stesso tempo si rende sportiva con un jeans con un paio di scarpe sportive. La classica è quella bianca con il colletto e polsino, che si adatta in ogni occasione, meno quelle con scollatura e maniche di varia lunghezza, o polsini risvoltati.

Nessuna donna non ha nel proprio armadio un cappotto, che sia a doppiopetto, svasato, con cintura in vita o con la martingala sul dietro.

6- Pantalone a sigaretta

E’ un pantalone che è sinonimo di garanzia di eleganza e femminilità, i colori più classici sono tre:

grigio

blu

nero

Le tinte classiche sono più eleganti e consigliate nella stagione autunno inverno, mentre quelle floreali nella stagione primavera ed estate.

7- Decollete con tacco

E’ un altro must, indispensabili per cerimonie o eventi particolari, da potere indossare sia con gonne che con i pantaloni. Snelliscono le gambe, slanciano ed esaltano la vostra andatura, così da renderla più sensuale, poiché vi porta ad ancheggiare maggiormente. Sono da preferire quelle nere, mentre quelle rosse sono per le mise più audaci, mentre le rosa antiche verniciate sono più romantiche.

Il decollete con il tacco si possono indossare sia in ufficio, per le serate più galanti e per le cerimonie.

8- Gonna midi

È sinonimo di femminilità, ma si deve indossare con scarpe con il tacco per slanciare la figura. Sono un must have che ogni donna deve avere nel proprio armadio, soprattutto di colore nero.

State solo attenti nella scelta della lunghezza e del modello giusto per il vostro fisico.

La gonna può essere:

elasticizzata

pelle

cerniera frontale

spacco laterale

9- Blazer

E’ la giacca con bottoni metallici che può essere sia mono che a doppiopetto, il colore blu è ideale da indossare sia con le gonne che con i pantaloni o i jeans. Sotto al blazer potete mettere sia una t-shirt che una camicia.

10- Borsa a tracolla

La borsa a tracolla si adatta a più outfit, sono pratiche da portare, perchè avete le mani più libere. Sia le versioni mini, che maxi, con borchie o di pelle, sono perfette sia per la stagione fredda che non. Sicuramente i modelli mini sono piccole per ragazze e per perfette per abbinare ai look da cocktail più glamour o semplicemente come accessori da giorno sbarazzini e trendy.