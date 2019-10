Vestivi estivi da poter indossare in autunno e inverno

L’estate è finita ormai, ma non riponete tutti i vestiti estivi nello scatolone, potete indossarli in modo strategico anche in autunno, scopriamo come.

Vestiti estivi Fonte: Istock-Photos

A tutte viene un pò la nostalgia quando finisce la stagione estiva, soprattutto quando si deve dire addio al guardaroba estivo. L’autunno è quella stagione dell’anno in cui si ha sempre l’indecisione di cosa poter indossare, vestiti troppo leggeri o troppo pesanti per il clima, non è neanche facile poter acquistare capi dati i sbalzi repentini della temperatura. Si può ovviare a questo problema utilizzando alcuni vestiti estivi.

Scopriamo come poterli indossare anche in questa stagione autunnale, sfoggiando sempre un look impeccabile.

Vestiti estivi lunghi e tuniche

I vestiti estivi lunghi, magari con delle stampe fiorate, con fantasie a mosaico o a strisce è molto in voga per questo autunno. Potete pensare di abbinare un maglione oversize e magari con un paio di converse o degli stivali modello anfibi.

L’abito lungo estivo, potete sfoggiarlo in autunno indossando semplicemente un soprabito, anche un trench o un capospalla invernale. Nelle giornate autunnali, quando le temperature sono più basse del solito, se indossate il vestito estivo oppure la jumpsuit potete aggiungere un dolcevita, una maglietta con collo a lupetto. Se nel vostro guardaroba avete le tuniche corte o lunghe, indossatele comunque, magari sopra ad un jeans skinny, sono un alleato vincente per un outfit particolare.

Capi in jersey e non solo

Foto da iStock

I capi basic in jersey si possono indossare sotto i vestiti estivi, lunghi, medi e longuette. Se avete un bel vestito fiorato nel vostro guardaroba starà benissimo con un maglione nero o con un cardigan oversize. Magari quello in lana grossa intrecciata perfetto per rendere indossabile anche un abito leggero ed estivo. Però state attente ad abbinare i colori!

Anche la semplice t shirt bianca potete indossarla in autunno con un paio jeans, magari con un cardigan o un maglione di lana.

Gli shorts e le gonne di jeans possono essere indossati in autunno, sfoggiandoli con un paio di collant neri eleganti oppure con calze coprenti, magari con una t shirt bianca o stampata ed una camicia aperta a quadretti, oppure in denim.

Anche se avete un abito svolazzante e corto, indossatelo sopra un paio di calze coprenti e non velate, magari anche a fantasia sempre tono su tono, mettete un cardigan pesante sopra che giochi sulle sovrapposizione, cozy e modaiole.

Quasi tutte le donne hanno nel proprio guardaroba un abito stile camicia che arriva al ginocchio, con apertura a bottoni, potete indossarlo tranquillamente sopra dei jeans slim.

Si lascia aperto fino alla vita, si valorizza aggiungendo qualche accessorio di stagione, come una cintura nei jeans di velluto o camoscio o con un marsupio in pelle.

I look a strati, sono un’ottima soluzione in questa stagione infatti i vestiti sono gli abiti che si prestano meglio.

Consigli per un look impeccabile

Le calze parigine Fonte: Istock-Photos

Seguite alcuni consigli sia per sfruttare al meglio i capi estivi in autunno ed inverno e non solo anche gli errori da evitare.

Indossate le canotte: magari con una maglia in cotone a mezze maniche o a maniche lunghe, un dolcevita.

Valorizzate gli abiti estivi con giacche, giubbini di pelle, cappotti e cardigan aperti.

Indossate le calze parigine se e l’abito è molto corto.

Mai le calze color carne: sono da preferire quelle coprenti scure, sia in nero o in un colore che si abbini all’abito.

Evitate abiti dalle fantasie tropicali.

Mai le borse troppo estive come: in paglia, in stoffa e dai colori estremamente sgargianti.

Non indossate scarpe estive: prediligete gli stivaletti, le stringate o le dècolletè chiuse.

Evitate di indossare gli abiti in lino, di colore bianco o molto chiari.

No ai capi con trasparenze eccessive o prettamente estivi.

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Leggi anche: